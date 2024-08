Tragico incidente su Via Monti Lepini tra Frosinone e Latina: muore un giovane, due gravi

Non è la prima volta che la via dei Monti Lepini è teatro di incidenti gravi; negli ultimi anni sono accaduti diversi sinistri mortali

Un’altra domenica di sangue sulle strade del Lazio. Domenica mattina, 25 agosto, poco prima dell’alba, un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la via dei Monti Lepini, al chilometro 14, nel tratto che attraversa Giuliano di Roma, vicino al capoluogo ciociaro. Un giovane di 21 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, mentre altre due persone, tra cui un suo amico, sono rimaste gravemente ferite.

La dinamica dell’incidente su via Monti Lepini, impatto violento

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando una Peugeot nera, guidata da un giovane di Frosinone di 21 anni, ha impattato frontalmente contro una Fiat Panda grigia, condotta da un trentenne di Ceprano. Secondo le prime ricostruzioni, le auto viaggiavano in direzioni opposte sulla regionale che collega Frosinone a Latina, quando è avvenuto lo scontro fatale.

L’impatto è stato violentissimo. La Fiat Panda è stata sbalzata e scaraventata contro lo spartitraffico, rimanendo parzialmente sollevata con le ruote posteriori sul guard rail. La Peugeot, invece, ha subito gravi danni nella parte anteriore, schiacciando il conducente e il passeggero.

I primi a giungere sul luogo del disastro sono stati i Vigili del Fuoco, seguiti dai carabinieri e dalle ambulanze del 118. La scena che si sono trovati davanti era drammatica: entrambe le vetture erano ridotte a un ammasso di lamiere, con i conducenti e il passeggero intrappolati all’interno. È stato necessario l’uso delle cesoie idrauliche per liberare i feriti, un’operazione che ha richiesto tempo e delicatezza vista la gravità delle condizioni delle persone coinvolte.

Per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area, la via dei Monti Lepini è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando rallentamenti e deviazioni lungo le strade limitrofe. La situazione era talmente critica che è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza per il trasporto d’urgenza dei feriti più gravi.

Le vittime dell’incidente tra Frosinone e Latina

Purtroppo, per il giovane conducente della Peugeot non c’è stato nulla da fare. Nonostante i numerosi tentativi dei soccorritori per rianimarlo sul posto, il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 8.30 del mattino. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Frosinone, dove era molto conosciuto e benvoluto.

Il passeggero della Peugeot, un amico di 20 anni del defunto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Spaziani di Frosinone. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. Anche il conducente della Fiat Panda è in condizioni gravissime. Dopo un primo ricovero allo stesso ospedale, è stato trasferito in elicottero al policlinico Gemelli di Roma, dove lotta tra la vita e la morte.

Le indagini per chiarire le cause dell’incidente su via Monti Lepini

Sul luogo dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Frosinone hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma non si esclude che la stanchezza, la velocità o un improvviso malore possano aver giocato un ruolo determinante. Saranno gli esami tossicologici e le perizie tecniche sui veicoli a fornire ulteriori dettagli.

Il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente è noto per essere pericoloso, specialmente nelle prime ore del mattino, quando la visibilità è ridotta e il traffico è scarso. Non è la prima volta che la via dei Monti Lepini è teatro di incidenti gravi; negli ultimi anni, diversi sinistri mortali sono stati registrati lungo questa arteria stradale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla necessità di interventi infrastrutturali.

Il cordoglio di amici e conoscenti

La tragedia ha scosso profondamente le comunità di Frosinone e Ceprano. Il giovane deceduto era molto conosciuto, e la notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando amici e familiari in uno stato di shock e incredulità. Anche il trentenne di Ceprano è una figura ben nota nel suo paese, e la sua lotta per la sopravvivenza tiene tutti con il fiato sospeso.

In un comunicato, il sindaco di Frosinone ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima, sottolineando come questo ennesimo incidente mortale evidenzi la necessità di interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale nella regione.

*Foto di repertorio