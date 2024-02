Tramontana (Camera Commercio R.Calabria): “Accordo con Ryanair importante”

(Adnkronos) – "L'accordo con Ryanair è migliore di quello che ci aspettavamo, adesso toccherà a noi non perdere l'occasione. La Camera di Commercio di Reggio Calabria, di concerto con imprenditori e Tour Operator, ha realizzato dei pacchetti turistici interessanti che metteremo a disposizione di coloro che arriveranno al Tito Minniti". Così il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, nel corso del convegno "Il Sistema aeroportuale dello Stretto: quale futuro?" in corso a Reggio Calabria e organizzato dalla Fondazione Magna Grecia. "Non possiamo lavorare solo sul nostro territorio, ma andare ad intercettare piccoli flussi turistici direttamente sul territorio estero. Per questo – ha aggiunto – abbiamo avviato i primi contatti con la Camera di Commercio di Marsiglia e presto presenteremo la nostra offerta direttamente nella città francese". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

