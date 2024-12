Tranquilli, il Grande Fratello rinascerà con LEI | Trovata l’arma giusta per la ripresa del reality: Signorini incassa e porta a casa

Questa edizione del Grande Fratello non sta ottenendo i risultati sperati. Per questo motivo la produzione pensa ad una carta a sorpresa

Non sta procedendo proprio come auspicavano ai piani alti di Mediaset. Questa ennesima edizione del Grande Fratello, che nei primi giorni alternava ascolti sufficienti a cadute vertiginose, può essere considerata ormai un flop a tutti gli effetti.

I vertici del colosso televisivo di Cologno Monzese sono perplessi e delusi e si interrogano sulle cause che hanno prodotto questo vero e proprio tracollo. Si vocifera da qualche giorno che il presidente Pier Silvio Berlusconi in persona stia meditando il taglio dello storico reality dai palinsesti della prossima stagione.

Voci, indiscrezioni, rumors: di concreto per ora non c’è nulla. Anzi, l’unica certezza ad oggi è che l’emittente meneghina stia studiando tutte le opzioni possibili per un rilancio quanto meno accettabile e dignitoso del Grande Fratello.

Tra un cast di concorrenti non proprio entusiasmante e il livello complessivo del programma, molto più basso rispetto ai precedenti, il reality più antico della televisione italiana sembra destinato a un clamoroso e colossale naufragio.

Grande Fratello, il tentativo di riportarlo in auge è concreto: ecco la mossa di Mediaset

Lo stesso Alfonso Signorini non è mai apparso tanto in difficoltà come quest’anno ed è per questo che secondo quanto riportato dal portale Davidemaggio.it il direttore di ‘Chi‘ avrebbe avuto l’idea di far entrare all’interno della Casa un nuovo concorrente.

Una presenza giovane, ancora poco nota al grande pubblico e che proprio per questo è in grado di portare una ventata d’aria fresca all’interno del bunker. Si tratta di una bellissima modella che qualche anno fa balzò agli onori della cronaca per aver conquistato nel 2021 il titolo di Miss Italia.

Grande Fratello, Alfonso Signorini non ha dubbi: è questa la carta vincente

È ovvio che la decisione di far entrare nuovi inquilini a reality già in corso è un segnale di evidente debolezza, se non addirittura di disperazione. Chissà però se la bella Zeudi Di Palma, studentessa nata e cresciuta nel quartiere di Scampia a Napoli, riuscirà a riportare gli ascolti del Grande Fratello a livelli accettabili.

Per l’ex Miss Italia si tratterebbe della seconda esperienza televisiva: la prima, che a dire la verità non ebbe particolare successo, risale a qualche stagione fa quando condusse su Canale 5 il programma ‘Big Show’ in coppia con Enrico Papi.