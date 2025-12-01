La mobilità della Capitale è tornata al centro del dibattito istituzionale grazie alla proposta avanzata da Fit-Cisl Lazio (Federazione Italiana Trasporti) durante l’iniziativa “MobilitiAmo Roma”, un confronto pubblico che ha riunito rappresentanti del settore trasporti e amministratori.

Il sindacato ha lanciato un appello chiaro: avviare un Protocollo di innovazione e sviluppo al 2027 per rendere Roma più accessibile, efficiente e moderna, con interventi che riguardano cantieri, PNRR e politiche di Atac, chiamata a un ruolo strategico nel futuro dei trasporti.

Mobilità di Roma, la Fit-Cisl Lazio chiede un Patto per innovazione e sviluppo

Secondo il segretario generale della Fit-Cisl Lazio, Marino Masucci, e il suo vice Roberto Ricci, la mobilità romana è oggi un nodo prioritario per lo sviluppo della città e per la qualità della vita di chi ogni giorno si muove in un territorio caratterizzato da oltre 3,9 milioni di presenze quotidiane.

Il sindacato ha evidenziato come il sistema di trasporto attuale non sia più adeguato rispetto alle esigenze di una capitale europea, soprattutto a causa dell’elevato tasso di motorizzazione privata e della mancanza di un’infrastruttura completamente integrata.

Mobilità di Roma: perché per Fit-Cisl Lazio serve un nuovo modello

Masucci e Ricci hanno sottolineato che Roma paga una struttura urbana vasta, complessa, con un uso massiccio dell’auto privata e una carenza di alternative realmente competitive. Per questo ritengono indispensabile un investimento deciso sul trasporto pubblico, considerato non solo un servizio ma un elemento di coesione sociale.

Per la Fit-Cisl Lazio, un sistema efficiente garantisce accesso ai servizi essenziali, riduce i tempi di percorrenza, migliora la sicurezza e contribuisce al benessere collettivo. Bus al capolinea

Mobilità di Roma: il ruolo della digitalizzazione e dell’intermodalità

Il sindacato pone l’accento sulle tecnologie digitali come strumento essenziale per innalzare la qualità del servizio. La capacità di coordinare servizi diversi, accedere a informazioni aggiornate, prenotare, cambiare mezzo senza difficoltà, rappresenta per Fit-Cisl un passaggio inevitabile se si vuole spingere i cittadini verso il trasporto pubblico.

La digitalizzazione, unita all'intermodalità, può inoltre supportare le categorie più fragili rendendo il sistema più accessibile e semplice da utilizzare.

Atac Academy

Una parte centrale della proposta riguarda Atac, definita "asset pubblico strategico". Il sindacato ricorda che l'azienda è al centro di un processo di trasformazione che prevede il rinnovo integrale della flotta entro il 2026. Su questo punto Masucci e Ricci indicano la necessità di garantire investimenti certi, relazioni industriali stabili e un dialogo costante con i lavoratori.

La proposta di un’“Atac Academy” va in questa direzione: formare nuove figure professionali legate ai processi digitali e all’evoluzione dei servizi, anticipando i cambiamenti che il settore vivrà nei prossimi anni.

Mobilità di Roma, cosa prevede il Protocollo della Fit-Cisl

Per Fit-Cisl Lazio il Patto proposto consentirebbe di monitorare l’avanzamento dei cantieri finanziati dal PNRR, verificare l’impatto delle politiche aziendali e creare un sistema stabile di relazioni industriali. L’obiettivo è evitare ritardi, sprechi o sovrapposizioni e garantire una crescita armonica della rete dei trasporti. Una visione che si lega al concetto di sostenibilità sociale e ambientale, considerata una priorità.

Mobilità di Roma: una proposta che punta a un salto di qualità

Il sindacato vede nella città un potenziale enorme, ma ritiene indispensabile un impegno congiunto che coinvolga politica, istituzioni, aziende e lavoratori. Con un piano coordinato fino al 2027, secondo Fit-Cisl Lazio, la Capitale potrebbe diventare un esempio di modernizzazione dei trasporti, con benefici per tutti i cittadini e per lo sviluppo economico del territorio.