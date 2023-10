Trasporti, al via 9a edizione del Gis

(Adnkronos) – Al via giovedì 5 ottobre la 9ª edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali, in programma fino al 7 ottobre 2023 a Piacenza Expo. Con oltre 71.000 metri quadri, tra area coperta, scoperta, e tensostrutture temporanee, il Gis 2023 si conferma ancora una volta come il più grande evento europeo interamente dedicato alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologiche inerenti al sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Impressionanti i numeri di questo Gis, che per quantità di espositori – oltre 430, tra italiani ed esteri in rappresentanza di circa 500 “brand” – ha già ampiamente superato la già trionfale edizione del 2021. A tagliare il nastro della kermesse giovedì mattina alle ore 11, la Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, Giacomo Ponginibbi, Presidente di Confapi Piacenza, Claudio Bassanetti, Vice Presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli, Presidente di Piacenza Expo e Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice della fiera. Il Gis è l’unico evento italiano espressamente dedicato agli utilizzatori di gru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, carrelli elevatori, macchine e attrezzature per la movimentazione industriale e portuale, logistica meccanizzata e il trasporto pesante. Innovazione, confronto e sinergia saranno le parole chiave che caratterizzano anche queste Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. Questi alcuni numeri della 9ª edizione della mostra-convegno: oltre 430 gli espositori italiani ed esteri confermati, tutti presenti e descritti nelle 292 pagine del Catalogo Espositori GIS 2023, catalogo che sarà poi omaggiato a tutti coloro che faranno accesso alla manifestazione; otre 71.000 i metri quadri tra area coperta, scoperta e tensostrutture occupati quest’anno dall’esposizione; oltre 50 le organizzazioni di categoria sponsor della fiera tra le quali l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia), la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), la Federacciai, l’Associazione Nazionale dell’Industria Navalmeccanica (Assonave), l’Associazione Italiana Imprese di Logistica, magazzini generali e Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali (Assologistica), l’Associazione Nazionale Estrattori Lapidei ed Affini (Anepla), Assoporti, Federbeton e la Fita/Cna, Associazione Nazionale Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali (Anna); 7 i patrocini istituzionali concessi al Gis: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Inail, Anas, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia Romagna, Regione Liguria, Comune di Piacenza; 7 gli appuntamenti tra convegni, workshop, seminari tecnici e conferenze, organizzati con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, che aggiorneranno i partecipanti sugli ultimi sviluppi tecnologici e normativi del settore (il programma completo è scaricabile su www.gisexpo.it). "L’organizzazione del Gis 2023 è stata particolarmente gravosa, anche perché abbiamo fatto di tutto per accontentare le crescenti richieste di spazi espositivi provenienti anche dall’estero", sottolinea Fabio Potestà, organizzatore della fiera "e ciò, occupando tutti gli spazi possibili anche nelle aree limitrofe al quartiere fieristico di Piacenza Expo, ragione per la quale questa 9ª edizione del Gis costituisce certamente la più grande manifestazione fieristica mai organizzata a Piacenza. Poiché la Mediapoint & Exhibitions della quale io sono il “direttore d’orchestra”, ha sempre cercato di dare un forte carattere innovativo alle sue manifestazioni al fine di incrementarne il flusso di visitatori qualificati provenienti anche dall’estero, per questa edizione del Gis, abbiamo voluto rendere disponibile on-line il catalogo ufficiale due settimane prima della sua data di apertura, inviando il link di questo importante veicolo di consultazione a migliaia di operatori soprattutto esteri, e ciò per dimostrare loro il livello raggiunto dalla nostra manifestazione, un’iniziativa questa che ha fatto lievitare ad oltre 10.000 il numero di pre-registrazioni da parte di moltissime imprese che verranno a visitare la mostra piacentina". Ma il Gis 2023 intende anche essere un’occasione di festa, di socialità e di premiazioni per tutti i partecipanti: confermate infatti anche per questa 9ª edizione, le tradizionali serate dedicate ai riconoscimenti per le eccellenze della filiera, che si terranno durante l’arco della manifestazione nei padiglioni del Piacenza Expo, come, l’Italplatform-Italian Access Platform Awards (in programma Giovedì 5 Ottobre, dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota); l’Itala-Italian Terminal and Logistic Awards (che si svolgerà nella tarda mattinata di Venerdì 6 Ottobre e sarà dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica) e l’ILTA-Italian Lifting & Transportation Awards (che si terrà nella prima serata di Venerdì 6 Ottobre e sarà dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). Eventi che costituiscono anche un importante momento di networking tra i più importanti operatori di questi comparti. Tornerà inoltre quest’anno, dalle 19:45 di Venerdì 6 Ottobre, il Gis By Night, momento di socialità che permetterà a tutti gli espositori del Gis e alla loro clientela più importante di incontrarsi all’interno del quartiere fieristico di Piacenza, dove saranno allestiti buffet a tema e intrattenimenti a sorpresa. In occasione di questa nona edizione del Gis, infine, Mediapoint & Exhibitions srl presenterà la nuovissima fiera “T3-Truck tyre trailer”, manifestazione interamente dedicata a tutti i mezzi di trasporto comprendendo tra questi camion, furgoni, rimorchi la loro componentistica e i relativi pneumatici, in programma dal 17 al 19 Ottobre 2024 (vedasi www.t3-expo.it). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata