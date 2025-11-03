Trasporti Lazio: aggiornamenti su ferrovie, voli regionali e riqualificazione delle stazioni

Regione Lazio, Rete Ferroviaria Italiana ed ENAC hanno avviato una serie di interventi destinati a migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei trasporti pubblici, tre iniziative distinte – la riattivazione della ferrovia Orte–Capranica, l’avvio dei voli regionali da Roma Urbe e la riqualificazione della stazione di Frosinone – rappresentano esempi concreti di questo impegno, rivolti sia ai cittadini sia alle imprese del territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Trasporti Orte–Capranica: una ferrovia storica torna in funzione

Lo scorso 9 ottobre, presso il Comune di Fabrica di Roma, si è svolta una riunione decisiva per la possibile riapertura della tratta ferroviaria Orte–Capranica, parte della storica "ferrovia dei Due Mari", pensata per collegare idealmente Tirreno e Adriatico. L'incontro, promosso dal sindaco di Ronciglione con una lettera all'amministratore delegato di RFI, ha visto la partecipazione della Regione Lazio e dei vertici politici regionali, tra cui il presidente Francesco Rocca, l'assessore alla Mobilità Fabrizio Ghera e il vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma.

RFI ha confermato i lavori di pulizia in corso sul tratto Ronciglione–Capranica e la disponibilità a inserire la tratta sospesa Orte–Capranica nell’accordo quadro sul trasporto pubblico locale. La Regione, da parte sua, ha annunciato l’intenzione di destinare risorse specifiche nella prossima legge di bilancio per sostenere la riattivazione della linea.

Il progetto comporta vantaggi concreti per il territorio. Aziende come la Società Costruzioni Ferroviarie SOCOFER, oggi costrette a utilizzare trasporti su gomma, potrebbero tornare a muovere merci su rotaia. Inoltre, la riapertura della linea consentirebbe di collegare la ferrovia Roma–Civita Castellana–Viterbo con la rete nazionale, facilitando la manutenzione dei convogli e riducendo costi ed emissioni.

Roma Urbe e i voli regionali

Anche il settore aereo regionale del Lazio sta evolvendo. Lo scalo di Roma Urbe, a nord della Capitale, potrebbe ospitare voli passeggeri regolari grazie al progetto “Regional Air Mobility” (RAM), sviluppato da ENAC Servizi. L’obiettivo è creare una rete di collegamenti tra città medie e scali minori, fino a un massimo di 600 km, riducendo tempi e costi di viaggio.

Il primo volo dimostrativo, tra Roma Urbe e Fano, ha impiegato meno di 50 minuti, contro le circa quattro ore necessarie in auto. I collegamenti saranno operati con piccoli velivoli da 9 a 19 posti, adatti a piste brevi e con costi operativi contenuti. Se sostenuti da contributi regionali, i biglietti potrebbero avere un costo compreso tra 80 e 100 euro a tratta.

Il progetto prevede anche investimenti infrastrutturali significativi: circa 10 milioni di euro per l'adeguamento dello scalo di Roma Urbe e ulteriori risorse per altri aeroporti minori nel Lazio e in Italia. Una nuova ciclovia lungo il Tevere collegherà l'aeroporto alla rete di mobilità dolce della Capitale, mentre un servizio navetta in elicottero tra Fiumicino e Urbe integrerà trasporto aereo, su strada e ciclabile.

Frosinone: una stazione rinnovata e accessibile

La stazione ferroviaria di Frosinone è al centro di un progetto di riqualificazione da 20 milioni di euro, inserito nel Piano Integrato Stazioni di RFI. La prima fase dei lavori ha portato alla riapertura del sottopasso pedonale lato via Pergolesi, alla demolizione delle vecchie strutture e all’avvio della costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori, moderno e funzionale, con ampi spazi pubblici.

L’obiettivo è trasformare la stazione in un nodo intermodale, dove treno, autobus e auto possano integrarsi agevolmente. Marciapiedi rialzati, ascensori e percorsi senza barriere architettoniche garantiranno piena accessibilità, mentre l’uso di pannelli fotovoltaici e materiali sostenibili permetterà di ottenere certificazioni ambientali internazionali.

La stazione di Frosinone non sarà solo un punto di transito, ma uno spazio pensato per i cittadini, capace di coniugare funzionalità, sicurezza e comfort.

