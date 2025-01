Trasporti Lazio, Cotral assume 100 autisti a tempo determinato

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato oggi una delibera che prevede l’assunzione a tempo determinato di cento autisti per la Cotral, la società che gestisce il trasporto pubblico locale nella regione. La decisione è stata presa in concertazione con l’assessore al Personale, Luisa Regimenti, e si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico.

Il Piano del fabbisogno di personale approvato prevede che le assunzioni siano destinate a garantire la continuità e l’efficienza dei servizi nelle cosiddette “Unità di Rete”, un sistema di organizzazione territoriale che copre le aree periferiche e meno centrali del Lazio. In particolare, queste assunzioni sono finalizzate a garantire la copertura delle necessità operative della Cotral nel primo semestre del 2025.

Il rafforzamento delle risorse umane è parte di una serie di interventi messi in campo dalla Regione Lazio per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità pubblica dei cittadini. “Il trasporto pubblico locale è una priorità nell’azione di governo della Giunta”, ha dichiarato l’assessore Ghera. “Con questa iniziativa, intendiamo rafforzare l’azione preziosa svolta da Cotral per i cittadini della nostra regione.

Dopo l’acquisto dei 58 nuovi bus destinati al Giubileo, proseguiamo nell’azione di efficientamento e rinnovamento del nostro parco mezzi, nell’ottica di garantire ai cittadini il diritto alla mobilità e ai servizi pubblici annessi”.

Il Piano di assunzione rappresenta quindi un ulteriore passo verso la modernizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, in un periodo particolarmente delicato per la Regione Lazio, che deve far fronte a una domanda crescente di mobilità, anche in vista degli eventi legati al Giubileo del 2025.

Le nuove assunzioni saranno inoltre un’importante occasione di lavoro per molte persone, offrendo loro una stabilità lavorativa a tempo determinato, ma contribuendo anche a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi di trasporto. L’obiettivo della Regione è garantire un servizio pubblico che risponda alle esigenze quotidiane dei cittadini, anche nelle aree meno servite dal trasporto pubblico.

L’approvazione del Piano del fabbisogno di personale è dunque un segnale positivo, che dimostra l’impegno della Regione Lazio per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Con l’adozione di misure come questa, la Regione intende consolidare l’efficienza e la qualità del trasporto pubblico, con un impatto positivo sulla vita quotidiana dei suoi cittadini.