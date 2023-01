Trasporti. Roma, 16 gennaio sciopero 4 ore intera rete Atac: a rischio bus, metro e tram

Si fermano a Roma i lavoratori Atac, proclamato uno sciopero per la giornata del 16 gennaio 2023, a distanza di un mese dal precedente stop dei lavoratori. A chiamare i lavoratori allo stop il sindacato FAISA CISAL, che si fermerà per quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, con prevedibili disagi per tutti i pendolari che ogni mattina proprio in quelle ore si recano sul posto di lavoro.

Modalità di svolgimento dello sciopero

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac. Al contrario non aderiranno allo sciopero tutti i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub affidamento (linee 021-043-77-113-246-246P-319-351-500-551-718).

Articolazione dello sciopero

Il servizio sull’intera rete non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.30, quattro ore nelle quali i pendolari potrebbero vedersi “saltare” le corse necessarie a raggiungere, principalmente, i luoghi di lavoro. Al termine dello sciopero saranno riattivati i servizi eventualmente sospesi.

Accessibilità biglietterie e parcheggi

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro ferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Così come durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Motivazioni dello sciopero

Alla base dello sciopero dei dipendenti Atac a Roma ci sono gli insufficienti, interventi manutentivi; le innumerevoli problematiche del settore superficie; e problematiche legate al settore metroferro.

Nel precedente sciopero indetto da FAISA CISAL, sempre della durata di quattro ore, l’ adesione del 33,8 per cento per esercizio superficie e del 13 per cento per esercizio metropolitane e ferrovie concesse. Una buona parte dei mezzi pubblici quindi rischiano di essere compresi nello stop.

Informazioni

Tutte le informazioni sullo stato del servizio sono disponibili sulla piattaforma informativa InfoAtac:

Web: www.atac.roma.it

Twitter: @infoatac

WhatsApp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335.1990679

Display e fonia di bordo e delle stazioni.

