Trasporti Roma, 28 ottobre sciopero 24 ore in Atac: a rischio bus, metro e tram. I dettagli

“Senza fine”, verrebbe da dire parafrasando la celebre canzone scritta da Gino Paoli, ispirato dalla mitica Ornella Vanoni, con la quale all’epoca aveva una relazione. Stato di agitazione, proteste, astensione dal lavoro, sciopero dopo sciopero, il settore del Trasporto pubblico in Italia, e in particolare nel Lazio, a Roma è caratterizzato da una sequela di fatti, episodi di inefficienza, ritardi o soppressioni di corse, disagi per gli utenti, una disorganizzazione che non può rappresentare la terza maggior economia dell’Unione europea. Una vergogna.

E’ così che è in arrivo una nuova giornata impegnativa per chi usa i mezzi pubblici nella Capitale. E’ stato infatti proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl Lazio uno sciopero del Trasporto pubblico locale di 24 ore, una nuova azione di sciopero sull’intera rete Atac e una manifestazione sotto l’Assessorato alla Mobilità di via Capitan Bavastro 94, a Roma, un presidio dalle ore 11 alle 13.

USB Trasporti: Scioperiamo e scendiamo di nuovo in piazza

“Dopo la grande riuscita della prima azione di sciopero del 20 settembre e della manifestazione sotto la sede Atac, con la presenza di oltre trecento autoferrotranvieri, continuiamo determinati la nostra lotta”, si legge sul portale dell’Unione Sindacale di Base.

“Basta con i carichi di lavoro insostenibili, vogliamo: sicurezza del personale, politiche salariali e indennità adeguate, salute del personale con interventi su mezzi, ambienti di lavoro e gallerie delle metropolitane salubri”, affermano i sindacalisti dell’Usb.

Oario dello sciopero e fasce di garanzia

Lo sciopero del 28 ottobre osserverà il seguente orario: dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente nelle fasce garantite dalla legge, le cosiddette fasce di garanzia: da inizio servizio alle ore 8:29 e dalle ore 17:00 alle ore 19:59.

Modalità di svolgimento dello sciopero

Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac (bus, filobus, tram, metropolitane e la ferrotramvia Termini-Centocelle). Lo sciopero riguarda anche le linee bus 023-074-557-763-763L e 767 che da sabato 26 ottobre passano in gestione Atac. Lo sciopero non riguarda i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento (linee 021, 043, 77, 113, 246, 246P, 319, 351, 500, 551, 718).

Articolazione dello sciopero

Notte 27/28 ottobre

–Non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

–Garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980.

Giornata del 28 ottobre

-Garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59

-Non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

-Non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980.

Notte del 28/29 ottobre

-Garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

-Non garantite dopo le ore 24 le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980.

Accessibilità

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Biglietterie, Parcheggi, Bike Parking

Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Utilizzate le biglietterie on-line o pagate direttamente in stazione o a bordo dell flotta di superficie con carte di credito/debito. Nel corso dello sciopero, nelle stazioni della rete metro – ad eccezione delle stazioni Ionio e Arco di Travertino non sarà possibile utilizzare i bike box; il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero.

Adesione nel corso di precedenti scioperi

Usb Lavoro Privato – Orsa Tpl, sciopero di 4 ore del giorno 20 settembre 2024 e Cobas-Adl-Sgb-CubTrasporti, sciopero di 24 ore – adesione del 51.7% per esercizio superficie e del 46% per esercizio metropolitane e ferrovie regionali.