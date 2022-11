Trasporti Roma. Cisl e Ugl revocano sciopero Atac 4 ore dell’11 novembre, Cgil e Uil lo confermano

“Atac accoglie con soddisfazione la decisione di Cisl e Ugl di revocare lo sciopero indetto per domani dalle 8.30 alle 12.30 e ringrazia le due sigle per la dimostrazione di responsabilità. L’azienda, difatti, ritiene questo sciopero immotivato, atteso che il percorso di rilancio della società va impostato per mezzo di un costruttivo e chiaro percorso di confronto nelle relazioni industriali.

Sarà quindi fondamentale per la riuscita dell’operazione recuperare produttività in tutti i processi interni, obiettivo che la rivendicazione di ‘ridurre i carichi di lavoro’ deve comunque rispettare. ATAC auspica che fra i lavoratori prevalga il senso di responsabilità e si risparmino ai cittadini ulteriori disagi”. Lo dice l’azienda capitolina dei Trasporti in una nota. (Com/Enu/Dire)

