Trasporti Roma, da lunedì 13 gennaio la nuova linea 882 collegherà Casaletto con Colle Massimo

Lunedì 13 gennaio entrerà in funzione la nuova linea 882, circolare – Casaletto – Colle Massimo – Casaletto e sarà finalmente attivo il collegamento di servizio di trasporto pubblico nel quadrante Colle Massimo/INCIS/Quaroni. Un risultato raggiunto tenendo fede ad un impegno assunto sin dall’inizio della nostra consiliatura, che è stato possibile anche grazie al coordinamento con l’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e Atac.

“La nuova linea 882, attesa da tanti anni dai cittadini del quartiere e non solo – ha commentato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè – rientra nel programma complessivo che prevede il potenziamento del trasporto pubblico anche in periferia, per servire quadranti della città per troppi anni dimenticati.

Va in questa direzione, ad esempio, oltre all’introduzione di nuove linee come la 882, l’avvio del servizio a chiamata di Massimina e l’affidamento del Tpl periferico a due nuovi gestori che stanno già garantendo un servizio migliore e più efficiente con bus moderni, ibridi ed elettrici“.

Bus Atac 882

“Finalmente si ottiene un risultato importantissimo per una zona su cui stiamo portando anche ulteriori servizi pubblici, come, ad esempio, il prossimo ampliamento della biblioteca di via Longhena con fondi PNRR. Un importante impegno per incentivare l’uso del trasporto pubblico che si somma all’arrivo dei mezzi “sharing” nel quadrante“: ha dichiarato il Presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti.

La nuova linea per il trasporto passeggeri, attesa da molto tempo, si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative poste in essere dalla nostra amministrazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei residenti. “Il prossimo impegno sarà collegare le aree di nuova costruzione, villa Troili, stazione Aurelia, con centro e metro” ha concluso il Presidente Tomassetti.

L’itinerario seguirà in buona parte l’esistente 088, sfioccandosi all’altezza di via della Pisana per effettuare un anello nel quartiere di Colle Massimo su via Piacentini, via Moretti, quindi ritorno su via della Pisana.

Il collegamento sarà attivo tutti i giorni, con orario di servizio dalle 6:00 alle 22:00 nei giorni feriali e alle 21:00 nei giorni festivi: la frequenza sarà di 25/50 minuti a seconda della fascia oraria della giornata, riporta il blog “Odissea Quotidiana”.