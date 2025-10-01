Trasporti. Roma, dal 6 ottobre due mesi senza tram: arrivano i bus sostitutivi

Dal 6 ottobre, Roma si prepara a vivere una fase di transizione nei trasporti pubblici. La rete tranviaria della capitale sarà sospesa per due mesi a causa di interventi di manutenzione indispensabili programmati da Anas. Questi lavori interessano un tratto cruciale della tangenziale est, situato proprio di fronte al deposito centrale di Porta Maggiore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tram fermi per 2 mesi, dal 6 ottobre via ai bus sostitutivi

Le sei linee principali coinvolte nello stop sono la 2, 3, 5, 8, 14 e 19. Per i numerosi utenti che quotidianamente si affidano a questi mezzi di trasporto per spostarsi in città, saranno predisposti bus sostitutivi. Sebbene la viabilità possa risultare compromessa nelle prime settimane di adattamento, l'azienda dei trasporti capitolini rassicura che saranno messi in atto tutti gli accorgimenti per minimizzare i disagi.

Stop ai Tram per due mesi, lavori sulla Tangenziale est

L'interruzione è legata a lavori urgenti sulla tangenziale che non erano ulteriormente rimandabili. Gli interventi comprenderanno operazioni di manutenzione straordinaria volte a migliorare la sicurezza e l'efficienza della rete stradale. Una sfida logistica non indifferente che vedrà impegnate squadre di tecnici specializzati giorno e notte per rispettare le tempistiche previste.

L’impatto su residenti e turisti

I romani dovranno dunque prepararsi a qualche mese di disagi, soprattutto nelle ore di punta. Anche i turisti in visita alla città potrebbero risentire del cambio temporaneo nella modalità di trasporto. Tuttavia, è stato garantito un incremento delle informazioni disponibili sia online sia alle fermate principali per guidare i passeggeri durante questo periodo.

Sebbene l’interruzione del servizio tranviario rappresenti un disagio temporaneo per gli utenti del servizio stesso, tale decisione è stata resa necessaria per realizzare degli interventi pensati per migliorare l’infrastruttura complessiva a lungo termine. Una volta completati i lavori previsti da Anas, ci si attende una circolazione più sicura ed efficiente nel cuore pulsante di Roma.