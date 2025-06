Trasporti. Roma, venerdì 20 giugno sciopero in Atac e Cotral: a rischio bus, metro e tram

Ennesimo venerdì di disagi per i romani

A Roma, il prossimo 20 giugno, la situazione dei trasporti si preannuncia decisamente complessa. Questo perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà una vasta gamma di servizi essenziali. L’agitazione riguarderà non solo i mezzi pubblici urbani ma anche i collegamenti ferroviari, il trasporto aereo, le autostrade, e persino i servizi marittimi e portuali.

Le fasce orarie di garanzia

Nella capitale, lo stop interesserà l’intera rete gestita da Atac, i bus della Roma Tpl e quelli in sub-affidamento, la Metromare, insieme alle linee di Cotral e altre aziende del Lazio come Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Nonostante lo sciopero si estenda per un’intera giornata, ci saranno delle fasce orarie in cui il servizio sarà garantito: dall’inizio del turno fino alle 8.30 del mattino e poi dalle 17.00 alle 20.00.

Durante questi intervalli, i passeggeri potranno contare su un servizio minimo, mentre fuori da queste ore potranno verificarsi cancellazioni e ritardi significativi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sciopero notturno

Anche le linee notturne non saranno risparmiate dal disagio: tra la notte di giovedì 19 e venerdì 20 giugno le linee N potrebbero subire interruzioni; stessa sorte per le corse diurne estese. Nella notte seguente, tra venerdì 20 e sabato 21, le linee notturne riprenderanno regolarmente ma le metropolitane e i bus post-mezzanotte resteranno fermi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nelle stazioni metro-ferroviarie, gli utenti potrebbero affrontare ulteriori difficoltà poiché non verrà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori o montascale. Rimarranno però operativi i parcheggi di scambio e saranno accessibili le biglietterie automatiche o online.

Trasporti ferroviari e aerei

Anche il settore ferroviario regionale subirà l’influenza dello sciopero. Le linee gestite da Trenitalia e Italo osserveranno lo stop dalle 21.00 del giovedì fino alle 21.00 del giorno successivo. Anche qui verranno rispettate le fasce orarie di garanzia per ridurre al minimo l’impatto sui viaggiatori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non va meglio nei cieli: il personale del trasporto aereo sarà in sciopero per tutta la giornata di venerdì con possibili ritardi o cancellazioni dei voli programmati.

Scioperi autostradali e settori marittimi

I lavoratori delle autostrade parteciperanno alla protesta fermandosi dalle 22.00 del 19 giugno fino alle 21.59 del giorno dopo. Per quanto riguarda i settori marittimo e portuale, anche loro aderiranno allo sciopero secondo modalità specifiche delle singole aziende coinvolte. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Data la situazione complessa prevista per questa giornata particolare, è consigliato ai cittadini di controllare regolarmente gli aggiornamenti diffusi dai canali ufficiali dei singoli operatori per informazioni su corse garantite o eventuali variazioni dell’ultimo minuto.

© Riproduzione riservata