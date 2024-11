Trasporti. Sciopero treni 8 ore martedì 5 novembre per aggressione capotreno

Stazione Termini di Roma, disagi per i viaggiatori

Dalle ore 9:01 alle ore 16:59 di martedì 5 novembre, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia Tper e Trenord proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. La protesta fa seguito all’accoltellamento di un capotreno a bordo del treno regionale Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Rivarolo. Lo hanno proclamato oggi i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.

L’aggressione al capotreno

Il drammatico episodio è avvenuto dopo le ore 13 di lunedì 4 novembre presso la stazione ferroviaria di Genova Rivarolo. Un capotreno 40enne delle Ferrovie dello Stato è stato accoltellato mentre procedeva alla verifica dei biglietti a bordo di un treno regionale partito dalla stazione di Genova Brignole e diretto al comune di Busalla (Ge); il dipendente delle Ferrovie sarebbe stato aggredito da una coppia di viaggiatori di origine nordafricana, si ipotizza priva del titolo di viaggio. La coppia è stata individuata grazie alle testimonianze fornite dai viaggiatori presenti al fatto.

Rimborso in caso di sciopero

I treni potranno subire variazioni o cancellazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

• fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

• fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali (dal sito di Trenitalia).

Servizi minimi garantiti durante lo sciopero

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale, è riportato sul sito ufficiale di Trenitalia.

Treni nazionali

Nel caso in cui lo sciopero ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore e inizio alle ore 21:00 del giorno prefestivo (ad esempio sabato).

Treni regionali

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali).

I Sindacati denunciano

Le organizzazioni sindacali denunciano che questa è l’ultima di una lunga serie di “aggressioni al personale mobile” avvenute negli ultimi mesi. E a tutt’oggi “non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell’ordine”, affermano le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.