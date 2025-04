Trasporto aereo, il contratto che non decolla e il prezzo dell’immobilismo lo pagano i lavoratori

C’è una stanchezza silenziosa che si annida tra le pieghe delle divise del personale aeroportuale, nelle mani sporche di olio dei tecnici della manutenzione e nei volti tesi di chi lavora dietro le quinte del trasporto aereo. È la stanchezza di chi aspetta risposte che tardano ad arrivare. Il rinnovo delle sezioni mancanti del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del trasporto aereo non è soltanto una questione formale: è il nodo su cui si intrecciano dignità, salario e futuro per migliaia di lavoratori.

La lunga impasse del contratto nel trasporto aereo

La denuncia arriva dalla segreteria generale della FAST-Confsal, che ha deciso di rompere il silenzio con una presa di posizione netta: “Subito risposte su salari e tutele”. Un appello che suona come un grido d’allarme, ma che riflette anche una realtà che da troppo tempo viene tenuta fuori dai riflettori mediatici.

Il valore invisibile di un comparto strategico

Il trasporto aereo è uno dei settori più regolati, controllati e strategici dell’economia italiana. Eppure, paradossalmente, proprio chi lo rende possibile ogni giorno si trova a operare in un clima di incertezza. Le sezioni del CCNL che riguardano i gestori aeroportuali, FAIRO e le manutenzioni aeronautiche, sono ancora sospese in una trattativa che sembra non trovare mai una direzione concreta.

Quello che sfugge, forse, a chi guarda da lontano, è che questi lavoratori non sono un’appendice del sistema: ne sono il motore silenzioso. Sono loro a garantire sicurezza, efficienza, operatività. Ma oggi, il mancato rinnovo del contratto significa salari inadeguati, carichi di lavoro crescenti e, soprattutto, l’assenza di una prospettiva chiara.

Un contratto che parla di dignità, non solo di cifre

La questione retributiva è centrale, ma ridurla a una semplice partita di numeri sarebbe un errore. Il rinnovo contrattuale è anche e soprattutto un atto di riconoscimento del valore del lavoro umano. In un contesto segnato da inflazione galoppante, aumento del costo della vita e pressioni operative sempre più forti, continuare a rimandare significa negare la realtà.

“Servono retribuzioni dignitose, tutele reali e una prospettiva chiara per chi ogni giorno lavora tra turni estenuanti e responsabilità crescenti”, scrive FAST-Confsal in una nota che parla un linguaggio semplice, diretto, ma che denuncia con forza un disagio profondo.

Mentre il dibattito politico si anima attorno al salario minimo, il comparto del trasporto aereo resta ancorato a una dimensione pre-pandemica. Come se le trasformazioni che hanno attraversato il settore negli ultimi anni – dal caos negli scali internazionali alle ristrutturazioni aziendali – non avessero lasciato alcuna traccia.

Un immobilismo che costa caro

Il punto non è solo la lentezza delle trattative. È l’immobilismo sistemico. È la sensazione che manchi la volontà politica e contrattuale di chiudere un capitolo aperto da troppo tempo. FAST-Confsal sottolinea che la paralisi negoziale è diventata insostenibile, soprattutto perché si traduce in precarietà vissuta sulla pelle delle persone.

Non è retorica sindacale. È cronaca quotidiana. Ed è una responsabilità condivisa da istituzioni, aziende e parti sociali. Perché la negoziazione non può diventare un limbo perenne, un processo che si autoalimenta nella sua inconcludenza. A rimetterci, ogni giorno, sono i lavoratori. E con loro, l’efficienza stessa del sistema.

Oltre il tavolo delle trattative: serve una visione

Il trasporto aereo italiano ha bisogno di più di un contratto aggiornato. Ha bisogno di un cambio di passo culturale. Servono politiche industriali coerenti, una governance del lavoro che metta davvero al centro le persone e non le consideri un semplice fattore produttivo.

FAST-Confsal fa bene a chiedere chiarezza. Ma forse è il momento che anche l’opinione pubblica, distratta da tariffe e bagagli a mano, cominci a guardare con più attenzione a chi, con dedizione e competenza, rende possibile ogni decollo.

Perché dietro ogni volo che parte puntuale, c’è una rete di professionisti che oggi si sentono lasciati soli. E che, più di ogni altra cosa, chiedono solo una cosa: rispetto.

© Riproduzione riservata