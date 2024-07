Trasporto merci e persone, Latina prima nel Lazio per autobus Euro 5

Latina si distingue come la provincia più virtuosa del Lazio per la presenza di autobus Euro 5, secondo l’ultimo studio dell’Osservatorio Continental sui Mezzi Pesanti. Questo rapporto, giunto alla sua quarta edizione, analizza i macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone nelle province italiane, offrendo una panoramica dettagliata sul settore nel 2023.

Crescita delle immatricolazioni e dei veicoli ibridi

Nonostante un calo generale delle nuove immatricolazioni nel Lazio, Latina segna un notevole incremento nel mercato del trasporto merci, con un aumento del 12,3% rispetto al 2022, totalizzando 201 nuove targhe. Questa crescita è accompagnata da un modesto ma significativo aumento dei veicoli ibridi, che raggiungono lo 0,6% del totale, in crescita di 0,2 punti percentuali.

Trasporto merci e alimentazioni alternative

A livello nazionale, il gasolio continua a dominare il parco circolante degli autocarri, coprendo il 90,3% delle alimentazioni. Latina segue questa tendenza, con una predominanza del gasolio al 92,7%, ma registra anche una crescita degli autocarri elettrici, che passano dallo 0% allo 0,2%, e degli ibridi, che aumentano fino allo 0,1%. Questi dati riflettono un lento ma crescente interesse verso soluzioni di trasporto più sostenibili.

Autobus: Immatricolazioni e qualità del circolante

Il settore del trasporto persone vede un’impennata delle immatricolazioni, con un aumento del 34% a Latina, corrispondente a 34 nuovi autobus rispetto ai 25 del 2022. Questo incremento è in linea con il trend nazionale che ha registrato un aumento del 45,8% nelle nuove immatricolazioni di autobus.

La qualità del parco autobus a Latina è notevole, con il 23,4% dei veicoli appartenenti alla classe Euro 5, il picco regionale. Questo dato è indicativo di un impegno significativo verso la riduzione delle emissioni e l’adozione di veicoli meno inquinanti. Tuttavia, c’è ancora una notevole presenza di autobus Euro 0, che rappresentano il 17,6% del totale.

Anzianità del parco veicoli

L’età media degli autobus a Latina riflette una realtà variegata: il 34% dei veicoli ha meno di 10 anni, mentre una significativa percentuale (29,5%) ha più di 20 anni. Questo contrasto evidenzia l’importanza di continuare a rinnovare il parco mezzi per migliorare ulteriormente l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale.

Lo studio dell’Osservatorio Continental sui Mezzi Pesanti sottolinea i progressi fatti dalla provincia di Latina nel settore del trasporto merci e persone. Con una crescita significativa nelle immatricolazioni e un’alta percentuale di autobus Euro 5, Latina si pone come un esempio positivo nel Lazio per l’adozione di veicoli più moderni e meno inquinanti.

Tuttavia, resta ancora del lavoro da fare per ridurre ulteriormente la presenza di veicoli altamente inquinanti e per accelerare la transizione verso soluzioni di trasporto più sostenibili.

Questi dati evidenziano l’importanza di politiche mirate e investimenti continui nel rinnovo delle flotte di trasporto pubblico e privato, per garantire un futuro più verde e sostenibile per la provincia di Latina e per l’intero Lazio.