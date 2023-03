Tre giorni da ridere: I Vitamorteemiracoli al Teatro AR.MA. di Roma

Siamo in compagnia dei Vitamorteemiracoli ovvero di Salvatore Mazza, Federico Baldini e Pierfrancesco Galeri che è anche l’autore e regista dello spettacolo “Radio-Tv“. Uno show che andrà in scena questo fine settimana, venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile alle ore 21 e Domenica 2 aprile alle ore 18, presso l’ AR.MA. Teatro- Via R. Di Lauria, 22. Abbiamo rivolto qualche domanda ai nostri tre protagonisti

Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono i Vitamorteemiracoli?

La comicità, che a prima vista può sembrare demenziale, ma che va invece in fondo al problema sociale che di volta in volta viene affrontato.

Perché i lettori dovrebbero venire al vostro spettacolo?

Perché le persone hanno bisogno di ridere, e con noi si ride di sicuro.

Come nascono i Vitamorteemiracoli?

Il trio nasce nel 2015, quando Salvatore Mazza e Federico Baldini si incontrano durante uno spettacolo drammatico e decidono che era arrivata l’ora di far ridere.

Parlateci dello spettacolo

E’ il palinsesto di una giornata di una moderna Radio-Tv attraverso l’occhio comico demenziale e irriverente del trio “I Vitamorteemiracoli”. In scena con noi ci saranno anche la bella e poliedrica Maria Luce Pittalis e Paolo Lucchetti. Insomma tre giorni all’insegna del buon umore.

