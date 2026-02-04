Sono passati tre mesi dal crollo parziale della Torre dei Conti, in Largo Corrado Ricci, a pochi passi dai Fori Imperiali, e il nome di Octay Stroici continua a tornare nelle conversazioni di chi lavora in cantiere, di chi vive in città, di chi quel giorno ha seguito minuto per minuto le operazioni di soccorso. Aveva 66 anni, mancava circa un anno alla pensione. Faceva il manovale, un mestiere imparato sulla fatica quotidiana, ripetuta stagione dopo stagione.

Quel 3 novembre 2025 è rimasto intrappolato sotto calcinacci e polvere per oltre 11 ore, mentre i vigili del fuoco lavoravano in condizioni ad alto rischio per portarlo fuori vivo. Il momento in cui è stato individuato e liberato aveva acceso una speranza concreta: un applauso spontaneo aveva rotto il silenzio del cantiere e della strada. Poi, poco dopo le 22.30, la notizia più dura: Octay non ce l’ha fatta.

Il dramma della Torre dei Conti e la lunga attesa del soccorso

Le ricostruzioni indicano che il cedimento è avvenuto durante lavori in corso sul monumento medievale. Octay è rimasto incastrato nella parte collassata, mentre altri operai coinvolti sono stati estratti e soccorsi. Per lui è iniziata una corsa contro il tempo: squadre specializzate, mezzi, strumenti e manovre continue per aprire varchi senza provocare ulteriori cedimenti.

Quando finalmente è stato liberato, le sue condizioni erano già gravissime. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione sul posto, dopo un arresto cardiaco, poi il trasporto in ambulanza al Policlinico Umberto I. Il cuore si è fermato definitivamente all’arrivo in ospedale.

Octay Stroici, una vita di lavoro e sogni spezzati a un passo dalla pensione

La sua storia è quella di tanti lavoratori arrivati in Italia per costruirsi una stabilità. Originario di Suceava, città romena vicino al confine con la Moldavia, Octay viveva alle porte della Capitale, a Monterotondo. Sui social restano immagini semplici, quotidiane: l'amore per il mare, lo sguardo rivolto all'orizzonte insieme alla moglie, sposata il 26 aprile 2021, come se quel blu fosse una promessa di giorni migliori. Una promessa che oggi pesa ancora di più, perché si è interrotta mentre stava facendo ciò che aveva sempre fatto: lavorare.

Indagini e sicurezza nei cantieri: cosa resta aperto dopo il crollo a Roma

A tre mesi di distanza, insieme al dolore resta una domanda che non si esaurisce: come si può morire in un cantiere nel cuore di Roma, sotto gli occhi di una città intera? Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta e l’area è stata posta sotto sequestro, con l’obiettivo di chiarire responsabilità, dinamiche e eventuali omissioni.

Il punto non riguarda soltanto quel singolo sito: ogni tragedia sul lavoro riporta al centro il tema delle verifiche, delle procedure, dei controlli e del rispetto rigoroso delle misure di sicurezza, soprattutto quando si opera su strutture storiche e delicate.

Roma e il ricordo: l’applauso, la speranza, poi la notizia che nessuno voleva sentire

Chi era presente racconta ancora quel passaggio emotivo: l’applauso nato quando si era diffusa la voce che Octay fosse vivo, il sollievo durato pochi minuti, la consapevolezza improvvisa quando le sirene hanno iniziato la corsa verso l’ospedale. Il tempo, in queste storie, non cancella: sedimenta. E ogni “tre mesi dopo” diventa un modo per misurare l’assenza e chiedere che la memoria non resti soltanto commozione, ma diventi attenzione continua verso chi lavora.

Stato dei lavori per la messa in sicurezza della Torre dei Conti

Dopo il parziale crollo del 3 novembre 2025, la Torre dei Conti, in Largo Corrado Ricci, è diventata un cantiere permanente dedicato esclusivamente alla messa in sicurezza e alla salvaguardia della struttura, con l'esclusione esplicita di qualsiasi ipotesi di demolizione. Le verifiche condotte dalla Soprintendenza hanno confermato la possibilità di intervenire sul manufatto superstite, avviando operazioni tecniche mirate al consolidamento delle parti rimaste in piedi.

Nel cantiere sono in corso lavorazioni strutturali, riconoscibili anche dai rumori continui di trapani e martelli, necessarie a stabilizzare l’area e consentire, in una fase successiva, la ripresa del restauro originario.

Il progetto iniziale, finanziato con fondi PNRR per un importo di circa 6 milioni di euro e con termine previsto a giugno 2026, è ora oggetto di una revisione tecnica alla luce dei danni provocati dal cedimento. Parallelamente, vigili del fuoco e tecnici hanno completato la rimozione delle macerie e il contenimento delle zone a rischio, permettendo, a fine gennaio 2026, la riduzione della cosiddetta “zona rossa” e il rientro negli edifici di residenti e attività commerciali precedentemente evacuati.

Le indagini giudiziarie sulle cause del crollo, che ha provocato la morte dell’operaio Octay Stroici, procedono in parallelo rispetto agli interventi di consolidamento. La Torre, nota anche come Torre Secura, resta così al centro di un intervento delicato e complesso, che punta a preservare uno dei simboli dell’architettura medievale romana senza interrompere il percorso di recupero già avviato.