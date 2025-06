Tre poliziotti di Roma arrestati per rapina durante una perquisizione

Un colpo inaspettato

In un quartiere di Roma, precisamente a Mostacciano, una tranquilla giornata di marzo si è trasformata in uno scenario da film poliziesco. Era il 27 marzo quando tre agenti della polizia, apparentemente impegnati in una normale perquisizione domiciliare, hanno compiuto un'azione che nessuno si sarebbe aspettato. Senza destare sospetti, approfittando dei loro distintivi ufficiali e della fiducia che tali simboli ispirano, questi poliziotti hanno sottratto una somma ingente di denaro, precisamente 35.900 euro, dalla cassaforte di un'abitazione.

L’operazione e le conseguenze legali

Il procuratore Francesco Lo Voi ha spiegato che la rapina è stata portata a termine con estrema precisione. Gli agenti si sono introdotti nell'appartamento situato in via Carmelo Maestrini con il pretesto di condurre una perquisizione. Dopo aver intimato ai proprietari di restare in soggiorno, sono entrati nella camera da letto e hanno aperto la cassaforte con una disinvoltura sorprendente. Poi se ne sono andati senza lasciare traccia apparente del misfatto.

L’indagine della squadra mobile

La situazione è giunta rapidamente all'attenzione delle autorità grazie all'efficienza della squadra mobile di Roma. Grazie al loro lavoro diligente e mirato, gli investigatori sono riusciti a identificare i responsabili dell'accaduto. Il procuratore Lo Voi non ha esitato a definire gli agenti coinvolti come "esponenti 'malsani' delle forze dell'ordine", sottolineando la gravità delle azioni commesse.

Fiducia nella giustizia

Nella nota ufficiale diffusa dal procuratore Lo Voi emerge un chiaro messaggio di fiducia verso la polizia di Stato. Nonostante l'involucro scalfito da questi comportamenti isolati e riprovevoli, l'impegno costante degli altri agenti nel mantenere la sicurezza e l'ordine a Roma è stato ribadito con forza. La Procura ha espresso totale fiducia nella capacità degli investigatori di portare avanti le indagini con trasparenza e risolutezza.

© Riproduzione riservata