Tre profezie TREMENDE per il 2025 | Il farmacista ha previsto tutto: meglio fare i bagagli e raggiungere Marte

Tre profezie tremende per l’anno 2025

Nostradamus è un astrologo, noto a tutti per le sue profezie. In realtà però è stato anche uno speziale, un farmacista e uno scrittore. La sua figura, diventata mitologica, vissuta nel 1500, è spesso, ancora oggi, al centro di numerose discussioni per via dei suoi pronostici nefasti sul mondo. Si tratta per lo più di previsioni apocalittiche che, anche solo leggendole, farebbero venire la pelle d’oca a chiunque.

A quanto pare, Nostradamus aveva anche previsto tre diverse sciagure che si sarebbero verificate proprio nel corso dell’anno che è appena cominciato. Se sei curioso di sapere che cosa ha immaginato per il 2025, tieniti forte e preparati a scoprire che cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi, non sono in Italia ma in tutto il mondo. Sappi però che si tratta di qualcosa di poco incoraggiante.

Che cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi

Come si legge anche sul sito web www.mamelipalestrina.it, stando alle profezie elaborate da parte del famoso Nostradamus diversi secoli fa, nel duemilaventicinque potrebbe verificarsi il terzo conflitto mondiale. Questa ipotesi non è escludere dal momento che adesso nel mondo sono in corso diverse guerre. Quella più vicina a noi ora è senza dubbio il conflitto tra Russia e Ucraina. Purtroppo però anche la guerra in medio oriente non fa ben sperare.

Secondo Nostradamus nell’anno che è appena cominciato l’economia sarebbe crollata e soprattutto il sistema occidentale. Infine, la terza profezia da brividi riguarda il clima e le sorti della Terra. In base alle sue previsioni il cambiamento climatico avrebbe portato a incendi distruttivi, innalzamento drastico delle temperature e altre tragedie naturali degne della miglior sceneggiatura di un disaster movie da premio oscar. Purtroppo l’idea di andare su Marte per ora è da escludere. Dunque meglio non farsi prendere dal panico e ricordarsi che non tutte le profezie si sono avverate, nemmeno quelle del mitologico Nostradamus.