Treni alta velocità, confermate con Trenitalia le fermate di Orte, Frosinone e Cassino

La Regione Lazio, in collaborazione con Trenitalia, rinnova il suo impegno a migliorare la mobilità regionale confermando per il 2025 il servizio di fermate dell’alta velocità a Orte, Frosinone e Cassino. Una scelta strategica che ha già raccolto il favore dei cittadini, offrendo un’alternativa rapida ed efficiente ai tradizionali collegamenti ferroviari.

Alta Velocità, circa 300 passeggeri al giorno sulla Napoli-Cassino

L’introduzione delle fermate sulle linee Roma-Milano e Napoli-Cassino ha rappresentato una novità significativa per il trasporto nel Lazio, rendendo le aree interessate più accessibili e migliorando la connessione tra il capoluogo e altre città italiane. Questa opzione si è rivelata particolarmente efficace per i pendolari, i professionisti e i viaggiatori occasionali, garantendo una riduzione dei tempi di percorrenza e una maggiore comodità rispetto ai servizi tradizionali.

Il successo del progetto è testimoniato dall’apprezzamento espresso dagli utenti (circa 300 passeggeri al giorno sulla Napoli-Cassino, ndr), che hanno accolto positivamente la possibilità di accedere al servizio alta velocità senza dover raggiungere stazioni come Roma Termini o Napoli Centrale. Orte, Frosinone e Cassino, già importanti hub regionali, si stanno così consolidando come snodi strategici per la mobilità del territorio.

La Regione Lazio, che corrisponde per il servizio circa un milione di euro a Trenitalia, ha confermato l’intenzione quindi di implementare pienamente il progetto anche per il prossimo anno, compatibilmente con i tempi tecnici richiesti per l’attuazione delle procedure amministrative necessarie. Questo passo rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito delle politiche regionali per la mobilità, che mirano a migliorare la qualità dei trasporti pubblici e a promuovere soluzioni sostenibili.