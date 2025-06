Treni, caos sulla Roma-Viterbo: un’auto abbandonata sul binario provoca incidente ferroviario

Un incidente sulla linea Roma-Viterbo

Nelle prime ore del mattino, lungo la tratta che collega Vetralla a San Martino al Cimino, un evento disarmante ha messo in moto una catena di operazioni di emergenza. Un’auto capovolta è stata rinvenuta su un passaggio a livello che collega le due località, generando significative difficoltà nel traffico ferroviario. Un treno in arrivo ha colpito direttamente il veicolo, abbandonato sui binari senza che il conducente avesse lasciato alcun avviso o segnale. L’auto è rimasta bloccata sotto la motrice del treno, rendendo difficile capire subito se ci fossero persone rimaste intrappolate al suo interno. Le attività di recupero sono durate diverse ore, finché non è stato possibile spostare il veicolo e ripristinare la normale circolazione sui binari. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Indagini e conseguenze

Sul posto sono intervenute anche pattuglie della Polizia di Stato per avviare subito le indagini. Dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente fosse in compagnia della fidanzata quando ha perso il controllo dell’auto. Invece di avvisare le autorità competenti o cercare aiuto, i due si sarebbero allontanati dall’area, lasciando il veicolo sul posto. Ora l’indagine è nelle mani della Polfer, che sta cercando di rintracciare il proprietario dell’auto. L’incidente non ha causato solo problemi operativi ma potrebbe avere anche conseguenze economiche per il responsabile. Trenitalia potrebbe avanzare una richiesta di risarcimento a causa della sospensione del servizio ferroviario e dei danni connessi. Nel frattempo, i viaggiatori lungo la linea hanno sperimentato significativi disagi, con ritardi che si sono estesi fino al pomeriggio prima che la situazione cominciasse lentamente a stabilizzarsi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata