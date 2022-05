Treni, linea Roma-Cassino: servizio sospeso tra Colle Mattia e Zagarolo per investimento persona

Dalle ore 15:45 sulla linea Roma – Cassino il traffico ferroviario è sospeso tra Colle Mattia e Zagarolo per l’investimento di una persona da parte di un treno a poche centinaia di metri dalla stazione di Zagarolo (Rm). Si attende l’intervento delle autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti. Stazione ferroviaria di Zagarolo

Tra le stazioni di Ciampino e Zagarolo è attivo il servizio sostitutivo con bus, è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

Cosa fare per tornare a casa?

Dalla stazione Termini si arriva alla fermata di Ciampino attraverso un treno per Albano Laziale, Velletri o Frascati e si prende autobus sostitutivo all’uscita della stazione in piazza J.F. Kennedy (in prossimità della stazione) fino a Zagarolo dove poi partirà il treno locale per Cassino.

Aggiornamento delle ore 17:45

La situazione della circolazione sulla linea Roma – Cassino, sospesa tra le stazioni di Colle Mattia e Zagarolo, alle 17:45 non si è ancora normalizzata, secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito della Rete Ferroviaria Italiana. I pendolari e viaggiatori a bordo del treno partito da Roma Termini, che ha investito una persona nei pressi di Zagarolo, ancora sono in attesa del ripristino della circolazione. Ormai sono fermi più di 2 ore sulla vettura investitrice.

La vittima sarebbe una donna

Sarebbe una donna la persona investita dal treno sulla linea Roma – Cassino in prossimità della stazione di Zagarolo. Secondo le ultime notizie si tratterebbe di una donna tra i 30 e 50 anni, ancora da accertare l’identità. La vittima dell’investimento è deceduta sul colpo, e stando ad alcune indiscrezioni si sarebbe procurata volontariamente la morte, sdraiandosi sui binari, ma solo gli inquirenti diranno quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Aggiornamento delle ore 18:15

Dalle ore 15:45 sulla linea Roma – Cassino il traffico ferroviario è sospeso tra Colle Mattia e Zagarolo per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Tra le stazioni di Ciampino e Zagarolo è attivo il servizio sostitutivo con bus.

Aggiornamento delle ore 19:20

Prosegue la sospensione del servizio lungo la tratta Colle Mattia – Zagarolo e l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Tra le stazioni di Ciampino e Zagarolo è attivo il servizio sostitutivo con bus.

I passeggeri del treno coinvolto nell’incidente lasciano le carrozze e salgono su un nuovo treno

Un treno partito dalla stazione di Colleferro ha raggiunto il punto dove era la vettura che ha investito la donna. I passeggeri sono stati invitati a scendere ad uno ad uno dalle carrozze per salire sul treno arrivato sul posto dell’incidente mortale. In questo modo il nuovo treno si è diretto verso la stazione di Zagarolo alle ore 18:20 circa, dove si è fermato per attendere la coincidenza in arrivo da Roma Termini, per poi proseguire il viaggio normalmente lungo la linea Roma – Cassino.

Aggiornamento delle ore 20:05, traffico su un unico binario

Dalle ore 20:05 sulla linea Roma – Cassino il traffico ferroviario, precedentemente sospeso tra Colle Mattia e Zagarolo per l’investimento di una persona da parte di un treno, è attualmente fortemente rallentato. Prosegue l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: nel tratto interessato il traffico ferroviario viene instradato su un unico binario, i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Tra le stazioni di Ciampino e Zagarolo è attivo il servizio sostitutivo con bus.

Aggiornamento delle ore 20:20, circolazione in graduale ripresa

Dalle ore 20:20 sulla linea Roma – Cassino il traffico ferroviario, precedentemente sospeso tra Colle Mattia e Zagarolo per l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: 42 treni Regionali cancellati o limitati nel percorso.

