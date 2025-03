Il tanto atteso sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, che era stato inizialmente indetto dalle ore 21 del 18 marzo alle ore 21 del 19 marzo 2025, è stato ufficialmente revocato. La decisione arriva dopo una serie di trattative tra le organizzazioni sindacali e la direzione dell’azienda, ma nonostante la revoca di questa prima mobilitazione, resta confermato un altro sciopero nazionale.

Infatti, le organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno deciso di mantenere la proclamazione di uno sciopero di otto ore, dalle ore 9 alle ore 17 di mercoledì 19 marzo 2025. Questo sciopero interesserà una parte del personale di FS Italiane e potrebbe comportare disagi per i pendolari e i viaggiatori che si sposteranno durante le ore di mobilitazione.

L’annuncio della revoca dello sciopero previsto per la notte del 18 marzo è stato accolto con un misto di sollievo e aspettativa da parte dei viaggiatori, in quanto l’agitazione avrebbe potuto creare importanti disagi sui treni a lunga percorrenza e sui regionali, soprattutto in una fascia oraria che includeva il primo pomeriggio del 19 marzo. Tuttavia, la conferma dello sciopero durante la giornata di mercoledì potrebbe comunque portare a disservizi, sebbene limitati nelle ore specifiche in cui è previsto l’intervento dei sindacati.

Non sono da escludere soppressioni di corse e variazioni per i treni nazionali e regionali.

Le motivazioni alla base di queste azioni di protesta rimangono legate a questioni sindacali e contrattuali che riguardano il personale del Gruppo FS, tra cui il miglioramento delle condizioni di lavoro, la richiesta di adeguamenti salariali e altre problematiche legate alla gestione e all’organizzazione del servizio. Le organizzazioni sindacali non hanno ancora reso noti sviluppi significativi riguardo a possibili risoluzioni, ma si dichiarano aperte al dialogo con la dirigenza per evitare futuri disagi. Pendolari in arrivo alla stazione Termini

Il Sindacato OR.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base) ha programmato un Sit-In al Ministero dei Trasporti, a Roma, per “protesta contro le inaccettabili restrizioni allo sciopero imposte dalla Commissione di Garanzia a guida di Paola Bellocchi. Restrizioni che penalizzano lavoratori e utenza”, è riportato sul sito ufficiale del sindacato ORSA. Sullo stesso sito vengono ricordate delle sentenze della Corte di Cassazione che hanno confermato

il divieto di sostituire il personale scioperante con dirigenti e/o superiori gerarchici.

Inoltre le segreterie nazionali dei Sindacati UGL, SLM e ORSA “diffidano Trenitalia a effettuare, nei giorni immediatamente precedenti lo sciopero, iniziative formali e/o informali tendenti a conoscere preventivamente l’adesione o meno dei lavoratori allo sciopero e qualsiasi altra forma di ‘pressione’ sul personale”, è scritto sul sito sindacatoorsa.it.

I pendolari sono stati invitati a consultare i canali ufficiali di Trenitalia per ottenere aggiornamenti sull’andamento del servizio e per conoscere eventuali variazioni negli orari di partenza dei treni. Le autorità competenti monitoreranno attentamente l’evolversi della situazione, cercando di garantire, per quanto possibile, il regolare svolgimento del servizio ferroviario.

Sebbene lo sciopero notturno sia stato annullato, i viaggiatori dovranno comunque fare attenzione agli orari dello sciopero che si terrà durante la giornata del 19 marzo, con la speranza che le trattative possano portare a una soluzione prima dell’agitazione programmata.

