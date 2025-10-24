Treni Roma-Cassino, donna travolta e uccisa tra Colle Mattia e Zagarolo: circolazione sospesa

Poco prima delle 15 del pomeriggio, un drammatico incidente ha scosso la linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino. Una donna è stata investita da un treno in prossimità della stazione di Zagarolo, provocando il blocco immediato della circolazione dei convogli tra Zagarolo e Colle Mattia. L’autorità giudiziaria è accorsa rapidamente sul posto per avviare le indagini e comprendere se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Investimento donna tra stazioni Colle Mattia e Zagarolo

L’interruzione del servizio ha creato notevoli disagi ai passeggeri, con ritardi significativi e numerose cancellazioni. La circolazione è stata sospesa dalle 15, causando una cascata di problemi che ha colpito tanto i pendolari quanto i viaggiatori occasionali. Il traffico ferroviario tra Zagarolo e Colle Mattia è stato bloccato fino a nuova comunicazione ufficiale.

Treni cancellati e soluzioni alternative

Sono stati otto i treni cancellati per effetto diretto dell'incidente: tra questi il Frosinone – Roma Termini delle 14:18 e il Roma Termini – Colleferro-Segni-Paliano delle 14.49. Anche le corse successive previste dalla capitale verso Colleferro sono state annullate.

Indagini in corso: ipotesi al vaglio

Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le cause esatte del tragico evento. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa: potrebbe trattarsi di un malaugurato incidente oppure di un suicidio intenzionale. Secondo alcune indiscrezioni la vittima sarebbe una donna di circa 50 anni, residente nella zona dell'incidente mortale. Le indagini proseguono per fare luce sulla tragedia.

Reazioni dei pendolari. Aggiornamento

I viaggiatori coinvolti sono rimasti sorpresi dall’accaduto, trovandosi improvvisamente nel caos senza preavviso. Numerosi pendolari hanno espresso il loro disagio sui social media, sottolineando la difficoltà nel trovare soluzioni alternative rapide ed efficaci. Alcuni hanno commentato amaramente la mancanza di informazioni tempestive durante le prime fasi dell’emergenza.

Numerosi pendolari si sono diretti verso la stazione della metro Anagnina, da dove partono gli autobus Cotral. Nessuna navetta è stata ancora isposta da Trenitalia. Alle ore 19:00 la circolazione dei treni lungo la linea Roma-Cassino ancora era sospesa.

Lavori programmati dal 24 al 26 ottobre 2025

Disagi che si aggiungono alle difficoltà già previste per la giornata di oggi a causa dei lavori di manutenzione programmata. Infatti dalle ore 22:30 di venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2025 i treni Regionali delle relazioni Roma Termini – Cassino, Roma Termini – Velletri, Roma Termini – Frascati, Roma Termini – Albano Laziale, Roma Termini – Caserta – Benevento sono soggetti a modifiche e limitazioni di percorso, modifiche di orario e cancellazioni.