Treni sospesi da Roma Termini a Ciampino per incendio presso la stazione di Capannelle

Nel pomeriggio di oggi, 24 luglio, la circolazione dei treni tra Roma Termini e Ciampino è stata sospesa a causa di un incendio sviluppatosi intorno alle ore 14 nei pressi della stazione Capannelle. L’incidente ha comportato la cancellazione dei treni regionali della linea Roma-Cassino e ha provocato significativi disagi per i pendolari e i viaggiatori.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono prontamente intervenute sul posto per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Al momento, i treni regionali possono registrare ritardi e subire ulteriori cancellazioni o limitazioni di percorso, creando disagi anche per chi viaggia su altre tratte ferroviarie.

Sono stati cancellati i treni delle 14:42, 14:49, 15:14 e 15:42, questi treni non partiranno da Roma Termini, ma da Ciampino. Come succede spesso in questi casi Trenitalia rivela una difficoltà (cronica) a gestire la situazione, una incertezza che genera tensione e frustrazione tra i pendolari, che si sentono abbandonati, proprio quando servirebbe sostegno.

Sarebbero state attivate corse con bus tra Roma Termini e Ciampino, lo riporta il sito di Trenitalia, ma non risulta ancora che sia stato predisposto il servizio navette. Molti pendolari stanno prendendo la metro A per arrivare al capolinea della stazione Anagnina da dove partono autobus Cotral per le varie destinazioni verso sud.

Gli autobus per Colonna e Zagarolo partono dalla banchina numero 8; per Labico, Valmontone, Colleferro, Anagni e Fiuggi dalla banchina 9; per Sgurgola, Morolo, Ferentino e Frosinone dalla banchina 10. Unica corsa Roma Anagnina–Cassino diretta ore 17:30.*

Le autorità competenti stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti tempestivi sulla ripresa della circolazione. Nel frattempo, ai viaggiatori si consiglia di verificare lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e di considerare percorsi alternativi per i loro spostamenti.

Si ringrazia per il contributo Fabio Abate*