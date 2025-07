Treni, sulla Cassino–Roma dal 5 agosto al 12 settembre stop tra Colleferro e Ciampino

Dal 5 agosto al 12 settembre 2025 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ciampino e Colleferro per lavori di potenziamento infrastrutturale. È l’intervento più impattante dell’estate sul nodo sud di Roma e coinvolge servizi Regionali, Lunga Percorrenza e Alta Velocità. Nelle comunicazioni circolate in anteprima compare talvolta la dicitura “in vigore 5–12 agosto”, ma i prospetti ufficiali di Trenitalia relativi a treni, bus sostitutivi e note di esercizio confermano in modo univoco la finestra 5 agosto–12 settembre. Un mese abbondante di cantieri che impone una riorganizzazione profonda dell’offerta, soprattutto sulle relazioni Roma–Colleferro/Frosinone/Cassino e Roma–Isernia/Campobasso.

Regionali: cosa cambia tra cancellazioni, limitazioni e corse aggiuntive

Nel tratto interrotto, i treni regionali della Roma–Colleferro–Frosinone–Cassino subiscono cancellazioni o limitazioni. La strategia messa in campo prevede due leve:

bus sostitutivi tra Ciampino e le località del quadrante (Colleferro, Frosinone, Tor Vergata, Valmontone, Zagarolo); rinforzi ferroviari nelle tratte non interessate dal cantiere, cioè Ciampino–Roma Termini e Colleferro–Cassino.

Sulla direttrice Roma–Isernia–Campobasso i regionali sono cancellati e sostituiti da collegamenti bus diretti Roma–Campobasso (sigla CB, con fermate a Vinchiaturo, Bojano, Isernia, Venafro a seconda delle corse). Alcune corse Roma–Caserta/Benevento sono limitate o sostituite da nuovi treni dedicati tra Caserta/Formia e Roma.

Per dare un'idea concreta dell'assetto provvisorio, accanto alle soppressioni compaiono nuove corse ferroviarie nel segmento meridionale della linea (lato Frosinone–Cassino) e nel segmento urbano (Ciampino–Termini). Esempi:

nuovi Colleferro–Frosinone feriali come R 83095 (partenza 5:15, arrivo 5:50) e R 83149 (8:25–8:55);

feriali come (partenza 5:15, arrivo 5:50) e (8:25–8:55); nuovi Colleferro–Cassino feriali e festivi come R 88327 (6:30–7:52), R 88291 (7:18–8:36), R 88329 (fascia serale) e R 88341/88343 in tarda sera;

feriali e festivi come (6:30–7:52), (7:18–8:36), (fascia serale) e in tarda sera; nel tratto urbano, corse Ciampino–Roma Termini aggiuntive (sigle 88290, 88292, 88294, 88296, 88298, 88300, ecc.) per assorbire i flussi pendolari nelle fasce di punta.

Parallelamente, molte relazioni dirette Roma–Cassino/Frosinone risultano cancellate nella tratta Ciampino–Roma (ad es. R 12591/12593/12595/12597/12599/12601/12603 e numerose altre nella fascia 5:30–20:50), con prosecuzione o ripartenza organizzata tramite bus. Sulla Roma–Isernia sono cancellate, tra le altre, le coppie 23341/23363/23367/23369/23373/23375/23381 (dettaglio nei prospetti ufficiali).

Bus sostitutivi: sigle, frequenze e fermate (attenzione alle eccezioni)

La rete dei bus sostitutivi è ampia e distinta per tipologia di servizio:

RMG : corse Ciampino–Colleferro (e viceversa) con fermate intermedie a Valmontone, Labico, Zagarolo, Colonna Galleria . Esempi: RMG02 Colleferro 5:05 → Ciampino 6:15; RMG06 6:25 → 7:35; RMG28 11:55 → 13:05; fino a collegamenti serali come RMG60 (21:00 → 22:10) e RMG70 (22:50 → 0:40 verso Roma).

: corse (e viceversa) a . Esempi: Colleferro 5:05 → Ciampino 6:15; 6:25 → 7:35; 11:55 → 13:05; fino a collegamenti serali come (21:00 → 22:10) e (22:50 → 0:40 verso Roma). RMH : corse dirette (senza fermate intermedie) Ciampino–Colleferro/Valmontone/Zagarolo nelle fasce pendolari (es. RMH02 5:10 → 6:00, RMH25 16:05 → 16:55, fino a RMH75 20:00 → 20:50).

: corse (senza fermate intermedie) nelle fasce pendolari (es. 5:10 → 6:00, 16:05 → 16:55, fino a 20:00 → 20:50). RMI : navette Tor Vergata–Ciampino (es. RMI02 6:40 → 6:52; RMI10 17:00 → 17:12), utili per l’interscambio con la rete TPL.

: (es. 6:40 → 6:52; 17:00 → 17:12), utili per l’interscambio con la rete TPL. CB : collegamenti Roma–Campobasso (es. CB 701 Campobasso 5:30 → Roma Termini 9:10; CB 702 Roma Termini 6:15 → Campobasso 9:35; CB 710/712/716 nella fascia tardo pomeridiana/serale), con fermate a Vinchia­turo, Bojano, Isernia, Venafro secondo tabella.

: collegamenti (es. Campobasso 5:30 → Roma Termini 9:10; Roma Termini 6:15 → Campobasso 9:35; nella fascia tardo pomeridiana/serale), con fermate a secondo tabella. IC/LP: bus dedicati alla Lunga Percorrenza: L703A Anagni–Caserta (7:04 → 9:44) e LP904 Caserta–Anagni (20:13 → 22:53) a copertura delle tracce IC 703/704 tra Lazio e Campania con fermate a Frosinone, Cassino, Vairano.

Dove fermano i bus: di norma nei piazzali antistanti le stazioni, tranne alcune eccezioni già fissate e da tenere a portata di mano:

Roma Termini : Via Giolitti , altezza civico 10 ;

: , altezza ; Roma Tiburtina : Piazzale Giovanni Spadolini ;

: ; Ciampino : Piazzale Kennedy ;

: ; Tor Vergata : fermata Cotral in via Enrico Fermi ;

: fermata in ; Colle Mattia/Colonna Galleria : SS6 Casilina (alt. Museo ferroviario );

: (alt. ); Zagarolo : capolinea Cotral in viale Stazione ;

: in ; Valmontone : via Sandro Pertini ; Labico : piazza Mazzini ;

: ; : ; Ferentino–Supino : via Stazione incrocio SP122 ;

: incrocio ; Frosinone : fermata TPL in piazza Alessandro Kambo ;

: fermata in ; Roccasecca : via Volturno , altezza uscita sottopasso FS;

: , altezza uscita sottopasso FS; Vairano : via Casilina , altezza Monumento all’Unità d’Italia ;

: , altezza ; Caserta : viale Ellittico , Terminal bus extraurbani TPL ;

: , ; Cassino : viale Ivanoe Bonomi ;

: ; Vinchiaturo: fermata autobus extraurbani.

Lunga Percorrenza e AV: variazioni su IC, IC Notte e Frecce

Gli AV 9573/9574 della Milano–Reggio Calabria modificano fermate e orari tra il 5 agosto e il 7 settembre. Sulla Roma–Bari–Taranto:

IC 703 Roma Termini → Bari Centrale anticipa/ritocca la partenza alle 7:31 e non ferma a Anagni-Fiuggi, Frosinone, Cassino, Vairano ;

Roma Termini → Bari Centrale e a ; IC 704 Taranto → Roma Termini è cancellato tra Taranto e Bari, non ferma a Vairano, Cassino, Frosinone, Anagni-Fiuggi e arriva a Roma Termini alle 22:20 (anziché 22:27).

Ulteriori assestamenti toccano l’IC 710 (arrivo a Roma alle 23:34 nelle date 10/17/24/31 agosto) e l’IC Notte 789 Roma–Lecce (nei venerdì 8/22/29 agosto e 5 settembre non ferma a Ciampino, Frosinone, Cassino e aggiunge Latina e Formia–Gaeta).

Per i viaggi notturni Milano–Sicilia e Roma–Sicilia sono previste variazioni di fermate/orari su alcune date: chi viaggia da/per Siracusa/Palermo deve verificare la propria corsa nell'elenco Intercity Notte aggiornato.

Esempi utili per i pendolari

Se partite da Colleferro verso sud: troverete nuovi servizi per Frosinone/Cassino come R 88327 (6:30 → 7:52) o, nel pomeriggio, R 88319 (16:26 → 17:42).

verso sud: troverete nuovi servizi come (6:30 → 7:52) o, nel pomeriggio, (16:26 → 17:42). Se arrivate a Ciampino da sud: fate interscambio con i nuovi Termini-shuttle ( 88290/92/94… ) che coprono ogni pochi minuti la tratta Ciampino–Roma Termini nelle ore di punta.

da sud: fate con i ( ) che coprono ogni pochi minuti la tratta nelle ore di punta. Se vi spostate tra Roma e Campobasso : fate riferimento alle linee CB (es. CB 702 da Roma 6:15 → 9:35; CB 716 da Roma 20:15 → 23:35), che sostituiscono integralmente i regionali.

: fate riferimento alle (es. da Roma 6:15 → 9:35; da Roma 20:15 → 23:35), che sostituiscono integralmente i regionali. Per chi è su IC 703/704: esistono bus dedicati L703A/LP904 tra Anagni–Caserta e Caserta–Anagni con fermate a Frosinone, Cassino, Vairano.

Consigli pratici (e realistici) per affrontare il cantiere

Partite in anticipo: l’interscambio treno/bus introduce variabilità. Considerate 20–30 minuti extra nelle ore di punta. Controllate la fermata bus corretta: molte corse partono non dal piazzale della stazione ma dalle vie specificate (es. Termini Via Giolitti 10, Tiburtina Spadolini, Caserta viale Ellittico). Verificate “lavorativi/festivi/sabato”: alcune corse (es. 88348, 88350, 88352, 88354, 88356) sono solo festive o solo il sabato. Biglietti e coincidenze: i biglietti ferroviari valgono sui bus sostitutivi corrispondenti; per i collegamenti IC/AV seguite le indicazioni di rebooking o i bus dedicati L/LP. Accessibilità e bagagli: presentatevi con qualche minuto di margine alle fermate; per carrozzine o bici pieghevoli consultate le note di esercizio della corsa bus specifica. Aggiornamenti in tempo reale: nelle giornate di maggior carico (rientri di agosto) usate app e tabelloni per monitorare eventuali rimodulazioni.

In sintesi: cosa ricordare

Periodo lavori : 5 agosto–12 settembre 2025 .

: . Interruzione : Ciampino–Colleferro .

: . RegionalI : molte cancellazioni/limitazioni verso Roma; nuovi treni tra Colleferro–Frosinone/Cassino ; rinforzi Ciampino–Termini .

: molte verso Roma; tra ; . Roma–Isernia–Campobasso : solo bus ( CB ).

: ( ). IC 703/704 : orari e fermate rimodulati , con bus L703A/LP904 fra Anagni e Caserta .

: orari e fermate , con fra e . AV 9573/9574 : variazioni fino al 7 settembre .

: fino al . Fermate bus particolari: Roma Termini Via Giolitti 10, Tiburtina Spadolini, Caserta viale Ellittico, Vairano via Casilina (Monumento Unità d’Italia), Frosinone piazza Kambo, Roccasecca via Volturno, ecc.

Fonti

Le informazioni riportate derivano dai prospetti operativi di Trenitalia per il periodo 5/8–12/9/2025: Modifiche circolazione treni regionali, Modifiche IC e Prospetto bus sostitutivi (con elenchi di corse RMG/RMH/RMI/CB, numerazioni e fermate). Prima di mettervi in viaggio, consultate l'ultimo aggiornamento dell'orario sulla piattaforma ufficiale: nelle settimane dei cantieri estivi sono possibili affinamenti dell'offerta in base ai flussi reali.

