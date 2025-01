Trenitalia, disservizi cronici sulla Roma-Cassino: dignità dei pendolari calpestata

La rete ferroviaria del Lazio gestita da Trenitalia continua a essere teatro di disservizi cronici, con particolare riferimento alla linea Roma-Cassino. Qui, i pendolari vivono settimanalmente un incubo fatto di ritardi, guasti agli impianti elettrici e cancellazioni di corse. Nonostante le promesse di miglioramenti, il 2024 è stato un anno segnato dall’inefficienza, una situazione vergognosa per la principale società italiana per il trasporto ferroviario passeggeri. E il 2025 sembra purtroppo destinato a seguire le stesse orme.

Una lunga lista di promesse e disagi

Nel 2024 si sono susseguite diverse sospensioni della circolazione dei treni per lavori annunciati come necessari per migliorare il servizio e ridurre progressivamente i disagi. Tuttavia, la realtà appare ben diversa: i pendolari si trovano costantemente a vivere l’ansia quotidiana di raggiungere la stazione di partenza solo per essere accolti da spiacevoli sorprese sulla banchina.

Ritardi imprevedibili, cancellazioni dell’ultimo minuto e volti segnati dalla delusione sono ormai il tratto distintivo del viaggio per chi utilizza questa linea ferroviaria. E gli stessi pendolari rivivono quei moti spiacevoli interiori, quell’insieme di pesanti sensazioni mentre si appressano alla stazione di ritorno.

Passeggeri in arrivo a Termini

Esperienza umiliante per i viaggiatori

La dignità dei pendolari sembra essere costantemente calpestata da una gestione che non appare in grado di garantire un servizio affidabile. Ogni giorno, chi si affida ai treni di Trenitalia deve fare i conti con inefficienze che compromettono la puntualità lavorativa, la vita familiare e il benessere psicologico. La frustrazione è palpabile: molti si chiedono come sia stato possibile premiare Trenitalia come la prima azienda del trasporto ferroviario in Italia.

Testimonianze dei pendolari

«Ogni volta è un’incognita», racconta un pendolare che utilizza la linea Roma-Cassino da oltre dieci anni. «Non possiamo neanche permetterci di pianificare il nostro tempo, perché basta un guasto o una cancellazione per mandare tutto all’aria». Un altro viaggiatore aggiunge: «Paghiamo abbonamenti sempre più cari per un servizio che non rispetta minimamente le nostre esigenze. Ogni mattina arriviamo in stazione con la speranza che il treno arrivi, ma è come giocare alla lotteria»

Tabellone dei treni a Termini

Interventi promessi, ma fiducia ai minimi storici

I lavori in corso, annunciati con grande enfasi come parte di un piano di ammodernamento, non sembrano aver prodotto risultati concreti. La fiducia degli utenti è ai minimi storici, e l’idea che il 2025 possa rappresentare un punto di svolta appare sempre più un miraggio.

La situazione della linea Roma-Cassino riflette un problema più ampio della gestione del trasporto ferroviario nel Lazio e in Italia. I pendolari, che rappresentano il cuore pulsante del sistema di trasporto pubblico, meritano un servizio che rispetti la loro dignità e il loro tempo. Fino a quando Trenitalia non dimostrerà di essere in grado di offrire un servizio all’altezza delle aspettative, i disagi continueranno a essere il triste biglietto da visita di una rete ferroviaria in crisi.