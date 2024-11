Trenitalia, Roma-Napoli: dal 15 al 17 novembre sospesa la circolazione ferroviaria tra Priverno e Formia

Dal 15 al 17 novembre la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche tra Priverno e Formia, in provincia di Latina, a causa di importanti lavori di manutenzione straordinaria programmati da RFI su alcuni ponti tra Priverno e Fondi sulla linea FL7 Roma – Napoli. In particolare, le attività riguarderanno la demolizione e il rifacimento dei muri paraghiaia; nonché il consolidamento delle murature.

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Priverno e Formia. Le modifiche sono già inserite sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.

Il valore economico delle attività, che vedranno impegnati 75 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici per ogni giorno di lavoro, è di oltre 2 milioni di euro.

Bus sostitutivi

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Trenitalia Regionale ha previsto corse con bus tra le stazioni di Priverno e Minturno. L’interscambio treno/bus da/verso Napoli Centrale è previsto nella stazione di Minturno.

Treni Intercity coinvolti

Coinvolti anche i treni Intercity delle linee Torino-Salerno, Milano-Napoli/Salerno/Reggio di C., Sestri-Napoli, Roma-Salerno/Taranto/Reggio di C., Roma-Siracusa/Palermo e Intercity Notte delle linee Torino-Salerno/Reggio di C., Roma-Siracusa/Palermo che seguiranno il percorso via Cassino e subiranno variazioni di orario.

Alcuni treni avranno fermata straordinaria a Frosinone, Cassino e Caserta e non effettueranno le fermate di Latina, Monte S. Biagio, Formia-Gaeta e Aversa. Alcuni treni Intercity Notte subiranno modifiche anche il 14 novembre. Previsto servizio bus per alcuni treni Intercity e Intercity Notte nelle tratte Cassino-Formia e Frosinone-Latina.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus.