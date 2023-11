Treno contro camion al passaggio a livello, 2 morti in Calabria

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente ferroviario avvenuto questa sera sulla linea Catanzaro Lido-Sibari, all'altezza del passaggio a livello nei pressi di Thurio, in provincia di Cosenza. Questa sera, intorno alle 19, un camion ha occupato la sede di un passaggio a livello che dai primi riscontri risulta regolarmente funzionante e chiuso, scontrandosi con il treno Regionale 5677. Al momento risultano deceduti il capotreno e l’autista del camion e illesi i 10 passeggeri presenti a bordo del treno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Calabro. Rfi e Trenitalia, conclude la nota, esprimono il loro dolore e cordoglio per le vittime e la vicinanza ai feriti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

