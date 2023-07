Trentino, Fugatti ordina abbattimento di due lupi: è la prima volta in Italia

(Adnkronos) – Un decreto, firmato il 24 luglio dal governatore Maurizio Fugatti, autorizza la rimozione tramite abbattimento di due esemplari di lupo nella zona di Malga Boldera (Sega di Ala) il cui alpeggio ricade nella parte trentina dei Monti Lessini. A riportare la notizia è il quotidiano 'l'Adige' sottolineando che sarà il primo caso di lupi abbattuti in Trentino e in Italia. E c'è il benestare di Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. "Nella zona in due mesi sono stati predati dai lupi 16 bovini e 2 asini – riferisce il quotidiano – Numeri che hanno indotto Fugatti a ordinare l'abbattimento, affidato al Corpo Forestale". —[email protected] (Web Info)

