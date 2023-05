Trentino, orsi in eccesso saranno trasferiti

(Adnkronos) – Sugli orsi in Trentino il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica "è impegnato, insieme alla Provincia di Trento, a trovare una soluzione per favorire il trasferimento degli esemplari in eccesso, in un quadro di misure e interventi che garantiscano la sicurezza dei cittadini. E' quanto emerge – fa sapere il Mase in una nota – dal tavolo di confronto politico sull'emergenza plantigradi in Trentino, che si è svolto oggi nella sede del dicastero". All’incontro era presente, assieme al ministro Gilberto Pichetto e al sottosegretario Claudio Barbaro, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. A tale riguardo, il Mase ha comunicato che "provvederà, già nei prossimi giorni, ad attivare tutti i canali diplomatici necessari per richiedere la disponibilità ad ospitare gli orsi problematici presso strutture straniere". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

