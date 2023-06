Treviso, rissa tra giovanissimi a Carbonera: 14enne accoltellato

(Adnkronos) –

Rissa tra giovanissimi ieri sera a Carbonera, in provincia di Treviso. Alle 23 circa di ieri, infatti, cinque pattuglie di Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso sono intervenute in via Grande di Pezzan dove, per cause in corso di accertamento, era in atto un violento alterco fra giovani, tutti incensurati. Fermati e identificati, nel frangente, un 17enne e un 18enne del posto, oltre a un 14enne e un 16enne di Breda di Piave mentre un quinto giovane, in corso di identificazione, si allontanava prima dell’arrivo dei Carabinieri. Nel corso della colluttazione il 14enne veniva colpito da una coltellata alla schiena da un contendente e, soccorso, è stato trasportato dai sanitari al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Treviso, ove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. All’esito dei primi accertamenti, i militari dell'Arma hanno rinvenuto fra la vegetazione del canale attiguo al luogo dell’evento un coltello a serramanico con evidenti tracce ematiche della lunghezza di quasi 20 cm, posto in sequestro unitamente ad una pistola tipo softair, due biciclette e un paio di smartphone, trovati sul posto e ritenuti utili al prosieguo delle indagini. La posizione dei giovani, deferiti in stato di libertà (le ipotesi di reato al momento sono di rissa aggravata, lesioni gravi e porto di armi o oggetti atti a offendere), è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

