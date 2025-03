Tribunale di Velletri, parcheggi riservati e tariffe raddoppiate: dubbi di legittimità sull’assegnazione degli stalli

Mentre proseguono i lavori di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia affacciato su piazza Giovanni Falcone, non si placa la polemica attorno alla gestione dei parcheggi antistanti il Tribunale. La riduzione degli spazi fruibili da parte dell’utenza ha sollevato numerose perplessità sulla legittimità giuridica di tale scelta. Con delibera n. 90 del 24 aprile 2024, la Giunta Comunale di Velletri ha concesso in uso riservato alcuni spazi di parcheggio (chiamati tecnicamente “stalli”) al Tribunale, alla Procura della Repubblica e alle forze dell’ordine, per esigenze dichiarate di “sicurezza”.

La sicurezza di un parcheggio con tariffa raddoppiata

Ma la nozione stessa di sicurezza – riferita in questo caso alla sosta dei veicoli – non sarebbe stata adeguatamente chiarita né motivata, alimentando dubbi sulla effettiva necessità di tale misura. Con apposito regolamento interno, inoltre, si sarebbe provveduto a suddividere i posti assegnati: ai magistrati, ai dirigenti amministrativi, nonché a vari funzionari del Ministero della Giustizia. Una delimitazione capillare che ha comportato la drastica riduzione del numero di stalli a pagamento accessibili al pubblico. A compensazione della riduzione degli introiti derivanti dalla sosta per la previsione di posti riservati gratuiti, la Velletri Servizi S.p.A. – gestore del parcheggio – ha di fatto raddoppiato la tariffa oraria, a carico dei cittadini, portandola da 1 a 2 euro. Una misura che grava direttamente sugli utenti finali del servizio giustizia, già penalizzati da una disponibilità di parcheggio fortemente ridotta.

Non meno controversa è l’installazione di una sbarra automatica sul suolo pubblico, a delimitare fisicamente l’area pubblica, tuttavia riservata. Questo regolamento del parcheggio, al di là delle ricadute pratiche, rischierebbe di scontrarsi con limiti giuridici ben precisi. Secondo i principi in materia fissati dalla sentenza n. 635/2020 del TAR Sardegna, infatti, la riserva di spazi per la sosta in aree pubbliche è legittima solo se destinata a categorie tassativamente previste dal Codice della Strada (art. 7, comma 1, lett. d) – quali organi di polizia, vigili del fuoco, veicoli per disabili o mezzi di linea ai capolinea. Secondo questa interpretazione, nessuna menzione è fatta, né può essere fatta, a favore di altri soggetti, come dipendenti del Ministero della Giustizia.

Le categorie da tutelare sono altre

Il legislatore ha infatti ristretto, con norma primaria, la possibilità di assegnazione riservata di stalli su suolo pubblico, abrogando le più elastiche disposizioni del previgente DPR 393/1959. Non rileva, in senso contrario, la circolare ministeriale n. 1525/1981, che risale a un’epoca normativa ormai superata: come chiarito dallo stesso TAR, tale atto amministrativo non può derogare a una disposizione di legge di rango primario, ossia il Codice della Strada, che è sopravvenuto. Alla luce di queste circostanze, si impone una riflessione più ampia sull’uso dello spazio pubblico, sul bilanciamento tra esigenze istituzionali e diritti dell’utenza, e sulla necessità di rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, sanciti dalla Costituzione e ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa.

Avv. Carlo Affinito

