Trippa alla romana, la ricetta originale è solo una | C’è un ingrediente che la differenzia dalle imitazioni

Lo sai che esiste una ricetta super originale della trippa alla romana? E’ un ingrediente che fa la differenza. Ecco in cosa consiste.

Tra i secondi piatti tipici della tradizione culinaria italiana, vi è sicuramente la trippa alla romana. Unica nel suo gusto, un mix di sapori senza tempo, ancora oggi tra le più richieste.

Va detto che la trippa è la regina della cucina povera, quella che nacque dal bisogno di trasformare, almeno a tavola, la miseria in nobiltà, conferendo agli ingredienti più rustici un tocco squisito.

La cucina del nostro Paese piace davvero a tutto il mondo ed è ricca di una varietà di piatti, apprezzati indistintamente da nord a sud. Spesso, alcuni di questi, ne esistono diverse versioni dove la ricetta cambia a seconda della regione.

La trippa alla romana è uno di questi, tipica del Lazio che si contrappone alle altre versioni già ben note, come la trippa alla fiorentina, alla napoletana, con fagioli, alla bolognese fino alla famosa versione della trippa alla milanese (busecca).

Trippa alla romana, Una ricetta davvero originale

Claudio e Fabrizio Gargioli, titolari di Armando al Pantheon, hanno raccontato su Ricettegiallozafferano.it, la loro ricetta di famiglia, cavallo di battaglia del loro ristorante storico.

Come per molte altre ricette tipiche laziali, anche la trippa alla romana conserva sapori ricchi e profumi intensi, come quello pecorino romano e della mentuccia, a conferma che a valorizzare le ricette tipiche sono, da sempre, i prodotti del territorio.

Ecco i passaggi da seguire e gli ingredienti che ti occorrono

Come riportato sul sito, la prima cosa da fare è procurarsi gli ingredienti che sono:

Trippa cuffia 1,5 kg

Pecorino Romano DOP q.b. Pomodori pelati San Marzano 1 kg

Carote 1

Cipolle bianche ½

Olio extravergine d’oliva q.b.

Vino bianco 70 g

Menta romana q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero in grani q.b.

Menta essiccata q.b.

Grasso di prosciutto crudo 50 g

Sale grosso q.b.

Poi si passa alla preparazione. Si inizia tagliando a listarelle la trippa pulita. Poi, ponetela in un tegame, coprite con acqua. Aggiungete il sale grosso, una carota e mezza cipolla, coprite con il coperchio e cuocete per 30-40 minuti a fiamma medio-bassa. Nel frattempo occupatevi del sugo: in un altro tegame versate un giro d’olio, aggiungete il grasso di prosciutto e lasciate soffriggere. Versate quindi i pomodori pelati Salate e cuocete per 20 minuti. Intanto la trippa sarà cotta, scolatela, eliminate carota e cipolla. Versate l’olio, il vino e aromatizzate con la menta secca. Fate sfrigolare qualche istante, mescolando Eliminate dal sugo il grasso di prosciutto. Unite la salsa alla trippa mescolate per amalgamare e insaporire. Proseguite la cottura per altri 20 minuti. A parte in una padella calda tostate il pepe in grani, poi pestatelo con il mortaio. Servite la trippa alla romana con Pecorino romano grattugiato qualche fogliolina di menta romana e il pepe tostato. Ricetta e immagini complete su Giallozafferano.it.