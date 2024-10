Truffa del bicchiere, se lo vedi in strada stanne alla larga | In un baleno perdi tutti i tuoi soldi

Se non conosci ancora la truffa del bicchiere potresti essere in pericolo: impara a difenderti prima possibile.

A quanto pare è studiata ad arte per mettere k.o. le vittime. Il tutto è cominciato in una delle più frequentate capitali europee.

Si sente parlare di continuo di nuove frodi ma quella che si sta diffondendo a macchia d’olio negli ultimi giorni fa più paura delle altre.

La truffa del bicchiere è pericolosissima ma se sai come funziona puoi riuscire a farla franca.

Tieni gli occhi aperti e fai caso a questo particolare, solo così puoi evitare di cadere nel tranello dei malviventi senza scrupoli.

Truffa del bicchiere, in che cosa consiste il raggiro che spopola in tutta Europa

Ormai si sente parlare ogni giorno di un nuovo tipo di truffa, da quelle telematiche ai furti d’appartamento, dai ladri virtuali ai criminali che si intrufolano in casa con scuse studiate a tavolino per risultare credibili. Purtroppo però non sono solo le parole a poter ingannare ma anche i gesti. Ebbene sì, ci sono delle azioni che possono risultare credibili e fungere da amo per attirare vittime ignare nella trappola dei malviventi.

I criminali senza scrupoli lo sanno molto bene e per questo motivo hanno messo a punto un nuovo modo per raggirare le persone oneste. La nuova truffa, che è nata tra le strade di Parigi ma che ora spopola in tutta Europa è nota come Truffa del bicchiere. Scopri di che cosa si tratta e come funziona per evitare di farti imbrogliare e prendere anche un grosso spavento.

Come fare a difendersi e a non cadere nella trappola

Se noti questi elementi per strada, potresti trovarti di fronte alla truffa del bicchiere:

Un bicchiere di plastica per terra, con qualche moneta , che sembra, quasi, abbandonato.

con qualche moneta che sembra, quasi, abbandonato. Qualcuno seduto abbastanza lontano dal bicchiere stesso.

Questo qualcuno è un mendicante ma non una persona in buona fede, che cerca denaro solo con l’elemosina. In realtà è qualcuno che ha messo volutamente delle monete nel suddetto bicchiere, sapendo che i passanti lo avrebbero fatto cadere. In effetti è quasi impossibile non toccare il bicchiere e farlo rovesciare, soprattutto se si cammina distrattamente o se ci si trova in un luogo affollato.

Nel momento in cui la vittima urta involontariamente il bicchiere, gli spiccioli cadono, sparpagliandosi qua e là. La persona che se ne stava seduta tranquilla in disparte, all’improvviso si avvicina. Così, con molta insistenza cerca di farsi dare dei soldi dal malcapitato, dicendo che costui gli ha fatto perdere il denaro raccolto fino a quel momento. Purtroppo il mendicante può diventare anche molto aggressivo. I passanti potrebbero non rendersi conto subito della situazione, convinti magari che si tratti di una lite sorta, appunto, a partire dalla caduta del bicchiere. La verità è che la truffa del bicchiere è studiata a tavolino per estorcere soldi. Tieni gli occhi aperti e, se urti un bicchiere con delle monete, accanto al quale non c’è nessuno, tira dritto.