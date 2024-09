Truffa del Pos, avvicini la carta e il conto si azzera | Stanno fregando un mare di persone

Tieni gli occhi ben aperti quando fai dei pagamenti con il Pos: molti correntisti si sono trovati senza più denaro sul conto corrente.

Ecco come hanno fatto i malviventi a raggirare tantissimi cittadini onesti sfruttando il Pos: la truffa è a dir poco sconcertante.

Il presidente dell’Unione Nazionale consumatori ha messo in guardia tutti rispetto al grave pericolo. Se non stai attento rischi di ritrovarti al verde e con il conto bancario azzerato: centinaia di carte di credito sono state clonate.

Scopri come sono riusciti a clonare le carte di debito e di credito tramite le transazioni fatte con il Pos e tramite gli sportelli atm dei bancomat. Non farti imbrogliare dai ladri senza scrupoli.

Pos, pagamenti pericolosi con bancomat e carte di credito

Nel momento in cui si effettuano dei pagamenti nei negozi, nei ristoranti, nei locali, nei bar, nelle farmacie, nei supermercati e in tutti gli altri esercizi commerciali, con la con la carta di credito o con quella di debito, si può si può pagare sia con la modalità contactless che con l’inserimento del Pin segreto Questa duplice possibilità dipende dalle condizioni della propria carta e dall’importo. Per molte carte infatti è richiesto il codice pin per tutte le transazioni che superano i 25 euro. Purtroppo però l‘inserimento del codice segreto non mette al riparo del tutto dai rischi.

Il Pos è sempre stato uno strumento sicuro e soprattutto tracciabile ma, a quanto pare, alcuni criminali senza scrupoli stanno sfruttando proprio il Pos per clonare le carte: una nuova potentissima e pericolosa truffa imperversa da nord a sud del Bel Paese. Si tratta di qualcosa che mette a rischio tutti noi perché riguarda le carte di credito, i bancomat e tutti i pagamenti effettuati con il Pos. Scopriamo come fanno a svuotare il conto corrente.

La truffa ai danni di vittime ignare

La nuova truffa del Pos è molto difficile da smascherare, perché i ladri hanno adottato un sistema che consente di clonare la carta stessa. Per farlo sfruttano uno strumento di skimming, ovvero modificano il Pos. Questo raggiro è talmente pericoloso che Massimiliano Dona, avvocato e presidente dell’Unione Nazionale consumatori, ha voluto lanciare un allarme per mettere in guardia tutti i cittadini onesti, che fanno acquisti con il Pos.

Purtroppo non è possibile accorgersi della truffa, se non facendo caso un elemento in particolare: se si nota che si fa fatica a inserire il PIN, quel Pos potrebbe essere stato clonato. Se invece si preleva in un atm e la carta non entra con facilità nello slot, allora quel bancomat potrebbe essere stato manomesso.