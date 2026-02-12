Truffa del “voto alla ballerina” su WhatsApp: così rubano l’account e chiedono soldi ai contatti

Nelle ultime ore sta circolando anche nel Lazio una campagna di phishing che punta dritto agli account WhatsApp: arriva un messaggio, spesso da un contatto presente in rubrica, con l’invito a votare una bambina impegnata in un presunto concorso di danza. Il tono è rassicurante, familiare, e proprio per questo rischia di abbassare la soglia di attenzione. La Polizia di Stato invita a massima prudenza: dietro quel “voto” c’è un tentativo di sottrarre l’accesso all’app e usarlo per truffare familiari e amici. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Come funziona la truffa del “voto”: link, numero e codice via SMS

Il meccanismo è semplice e, proprio per questo, efficace. Il messaggio contiene un link che rimanda a una pagina web costruita per sembrare credibile. A quel punto viene richiesto di inserire il numero di telefono e un codice che arriva via SMS. Quello non è un passaggio innocuo: è, di fatto, la chiave che consente ai criminali di trasferire l’account WhatsApp su un altro dispositivo, prendendone il controllo.

Chi cade nel raggiro si accorge tardi di quanto successo: l’app smette di funzionare correttamente, l’accesso viene negato, e il titolare non riesce più a entrare per avvisare i propri contatti. È un dettaglio decisivo, perché permette ai truffatori di muoversi in una finestra di tempo preziosa.

Il passaggio successivo: “emergenze” inventate e richieste di denaro immediate

Una volta dentro l’account, i truffatori scrivono subito a parenti e amici della vittima. Il copione più ricorrente è quello dell’urgenza: un incidente, un problema improvviso, la necessità di pagare “adesso” una somma di denaro. Il contatto sembra autentico, il numero è quello giusto, la chat è quella di sempre: questo aumenta le probabilità che qualcuno, spinto dalla preoccupazione, invii soldi senza verificare.

In questa fase la pressione psicologica è l’arma principale. Le richieste sono perentorie, i tempi sono stretti, spesso viene chiesto di non telefonare e di “fare in fretta”. È un segnale tipico delle truffe: isolare la persona e impedirle un controllo banale, come una chiamata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le raccomandazioni della Polizia di Stato: cosa non fare e cosa fare subito

La Polizia di Stato raccomanda di non aprire link ricevuti via app di messaggistica, anche se arrivano da contatti noti, quando invitano a votare o rimandano a pagine che chiedono dati personali. Il punto fermo è uno: non comunicare mai il numero di telefono né i codici di verifica ricevuti via SMS su siti o pagine web sconosciute. Quel codice non serve a “votare”: serve a cedere l’accesso.

Accanto alla prudenza sul link, c’è una misura di protezione concreta: attivare l’autenticazione a due fattori (verifica in due passaggi) per alzare il livello di sicurezza dell’account. È una barriera ulteriore che riduce la probabilità che un accesso non autorizzato vada a buon fine.

Controllare le sessioni attive e rimuovere i dispositivi non riconosciuti

Un altro passaggio raccomandato è verificare le sessioni attive su altri dispositivi tramite la funzione dedicata nell’app, rimuovendo quelle che non si riconoscono. Questo controllo è utile sia come prevenzione, sia come reazione immediata se si ha il sospetto che qualcosa non torni: notifiche insolite, accessi disconnessi, messaggi che risultano inviati senza averli scritti.

Se si teme che l’account sia stato compromesso, è consigliabile informare tempestivamente i propri contatti con altri canali: telefonata, SMS, email, o messaggi da un numero alternativo. Avvisare subito può impedire che la truffa si trasformi in un danno economico per familiari e amici. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Indagini in corso: Polizia Postale al lavoro, come chiedere assistenza

La Polizia Postale è al lavoro per identificare i responsabili. Per segnalare episodi simili o richiedere supporto è possibile rivolgersi al Commissariato di P.S. Online attraverso il sito ufficiale www.commissariatodips.it. Denunciare e segnalare serve anche a tracciare le campagne in circolazione e a limitarne la diffusione.

Il consiglio finale resta pratico: quando un messaggio chiede di cliccare “subito”, di inserire un numero e di riportare un codice arrivato via SMS, fermarsi un attimo e verificare con una chiamata. Bastano pochi secondi per evitare di perdere il proprio account e, soprattutto, per proteggere chi ci sta vicino.