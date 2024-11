Truffa della bottiglia, è tanto semplice quanto efficace | Ti lasciano a piedi e nemmeno te ne accorgi

Attenzione a questa nuova truffa, cadere nell’inganno è molto facile e rischi di rimanere a piedi. Ecco cosa fanno i malfattori

Il fenomeno delle truffe non ne vuole proprio sapere di fermarsi anzi, continuano ad aumentare i modi con cui questi furbetti cercano di trarre in inganno le persone.

Alcuni metodi sono davvero studiati alla perfezione tanto da apparire reali. Tra le truffe più comuni ci sono sicuramente quelle online dove attraverso mail, WhatsApp o numeri di telefono riescono ad avvicinare la vittima fino ad arrivare a svuotarle il conto corrente.

Delle volte però i criminali non utilizzano nemmeno grandi strategie per questi tranelli e fanno ricorso anche a scuse banali riuscendo nel loro intento a distrarre la persona.

Da qui nasce l’esigenza di informarsi e conoscere tutte le truffe recentemente elaborate. Fortunatamente oggi grazie al web e ai media in generale, si può riuscire a difendersi e a prevenire questi raggiri.

Nuova truffa in arrivo

E’ stato il famoso programma “Le Iene” in onda su Italia 1 e condotto Veronica Gentili e Max Angioni, a ritornare sulla questione truffe ed in particolare sull’ultima pensata. Non è la prima volta che il programma tratta questo argomento e questa volta i conduttori hanno aperto il servizio affermando “Vorremmo insegnare agli italiani come si rubano le macchine”, “No, semmai come non farsi rubare le macchine”.

Ricordiamo che sui social si trovano davvero tantissimi i trucchetti che persone comuni assicurano essere efficaci al 100% per aggirare qualsiasi allarme delle auto. C’è chi attraverso lo smartphone, il Bluetooth, il sensore, il tappo del gancio traino e il numero di targa (al contrario) riesce ad aprire la vettura. Un altro tutorial mostra come sbloccare la portiere con un semplice cavo USB e una pila stilo. Eppure assicura Andrea Petrini, meccanico e influencer intervistato dall’inviato Sebastian Gazzarrini. “Tutto falso, tutto fake”. Le tecniche, però, ci sono eccome: “Sono sempre più innovative e tecnologiche, negli ultimi i ladri sono diventati dei veri e propri hacker.”

La truffa delle bottiglia

Alcuni imbrogli sono come si suol dire molto più terra- terra. Esempio è l’uovo lanciato sul parabrezza. “Tu scendi per litigare chi ti ha tirato l’uovo e il collega ne approfitta per salire sull’auto e se ne va”, aggiunge l’intervistato della trasmissione.

L’uomo passa poi a spiegare la tecnica della bottiglia di plastica. “Si inserisce tra il passaruota e la gomma, la si incastra”. Quando si parte si sente un gran rumore. Appena il guidatore si ferma e scende per capire cos’è successo, il malvivente è pronto per approfittarne. Insomma i ladri le pensano davvero tutte, quindi massima attenzione!