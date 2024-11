Truffa MIAO, ora non sanno più cosa inventarsi | In questa città il terrore colpisce tutti, anche cantanti e attori nel mirino

Attenzione a questa nuova truffa, soprattutto in questa città, le persone prese di mira sono tantissime.

Quando si parla di truffe, i dati non sono affatto positivi anzi, sono in netto peggioramento rispetto agli anni precedenti. Questo perché, ormai i malfattori, si inventano qualsiasi cosa pur di derubare la gente.

Alcuni metodi sono pensati così bene da apparire reali e quindi difficili da riconoscere. Tra le truffe più comuni troviamo sicuramente quelle online, in cui in soprattutto gente meno avvezza alla tecnologia tende a cascarci più facilmente.

Molto diffuse anche quelle tramite numeri di telefono, dove attraverso messaggi di testo, i malfattori si fingono parenti per farsi inviare soldi.

Tuttavia, oggi a prendere piede sono anche le truffe alla guida. Quest’ultime stanno colpendo tantissimi guidatori e sono tra le più pericolose a cui è necessario porre la massima attenzione.

Attenzione a questa truffa, rischi di perdere tutto

Quello che sta accadendo in questa città inizia seriamente a far preoccupare. Una nuova truffa denominata “MIAO”, sta allarmando letteralmente gli abitanti.

Il numero delle vittime finite in questa truffa è altissimo, la maggior parte di queste si è trovata senza i propri oggetti personali e non solo. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Truffa Miao, ecco cos’è. Vittima anche un noto cantante

“Truffa del gatto” conosciuta ormai così ed è un noto raggiro che viene utilizzato dai malviventi per sottrarre agli automobilisti auto o oggetti personali. Il trucco si basa su una strategia molto semplice: mentre si è in auto, magari imbottigliati nel traffico o procedendo a velocità moderata, qualcuno avvisa il conducente che ha investito un gatto senza rendersene conto. La reazione immediata della maggior parte delle persone, è quella di scendere dall’auto per controllare di persona. E’ proprio in questo frangente, dove si lasciano gli oggetti nella vettura incustodita o, ancora peggio, lasciando anche le chiavi dell’auto inserite, ne approfittano i ladri. Quest’ultimi infatti, sfruttano il momento di confusione per agire rapidamente e rubare borse, cellulari, portafogli o persino il veicolo stesso. La città presa di mira, è Milano.

Come riporta, deejay.it, a finire nella trappola è stato anche il cantante Stash. Infatti, lo scorso 14 novembre mentre si recava in banca per lasciare gli orologi di valore, un uomo dall’accento straniero lo ha avvisato che aveva appena investito un gatto. Sceso dalla macchina, i ladri hanno aperto le portiere e rubato dai sedili posteriori il suo zaino. Un consiglio utile per chi dovesse trovarsi in questa situazione, è quello di mantenere la calma. Qualora si decidesse di scendere dall’auto per verificare l’accaduto, è importante chiudere a chiave il veicolo per proteggere gli oggetti personali da eventuali furti. E nel caso in cui il danno sia già avvenuto, la priorità è agire prontamente: denunciare subito è essenziale.