Truffa online con finti investimenti su YouTube: denunciata una 60enne nel Frusinate

Una presunta filiera di pagamenti, promesse di rendimenti “facili” e denaro che, una volta versato, diventava di fatto irraggiungibile: è lo schema ricostruito dalla Polizia di Stato di Frosinone, che nelle ultime ore ha denunciato una donna di circa 60 anni, residente in un comune della provincia, per il reato di truffa online.

Indagine della Squadra Mobile: la ricostruzione del raggiro digitale

Secondo quanto riferito dagli investigatori, gli agenti della Squadra Mobile hanno lavorato su una serie di elementi che, messi insieme, hanno delineato un quadro indiziario ritenuto grave nei confronti della donna. Il punto di partenza è la segnalazione di una vicenda che ruota attorno al classico richiamo dei "guadagni garantiti" in rete: una narrazione costruita per convincere la vittima a versare somme sempre nuove, con la prospettiva di un ritorno economico rapido.

L'attività investigativa, condotta con accertamenti mirati, ha consentito di arrivare a un nominativo e a uno strumento di pagamento preciso, considerato centrale per i flussi di denaro. Non un dettaglio secondario: nelle truffe online, il passaggio più difficile non è raccontare la storia, ma far muovere i soldi senza lasciare tracce evidenti. Qui, invece, una traccia c'era.

Postepay e versamenti: la traccia dei soldi incassati

Dagli elementi acquisiti, la donna risultava titolare di una carta Postepay sulla quale sarebbero confluite somme provenienti da un altro soggetto. Il denaro, in base alla ricostruzione della Polizia, sarebbe stato versato come “investimento” dopo la visualizzazione di alcuni video su YouTube, presentati come una sorta di percorso necessario per accedere a presunti profitti.

In pratica, la promessa era semplice e potente: guardi i contenuti, segui le istruzioni, investi piccole cifre iniziali e poi, passo dopo passo, aumenti l’importo per ottenere guadagni sempre più alti. Un meccanismo che fa leva su due fattori molto comuni: la familiarità con una piattaforma conosciuta e l’idea che basti poco per cambiare marcia sul piano economico.

“Guadagni facili” e somme bloccate: come funziona il meccanismo

Il passaggio decisivo, come emerge dal racconto degli investigatori, arriva quando la vittima prova a rientrare in possesso del denaro o a incassare i profitti promessi. È lì che il castello si chiude: le somme di volta in volta versate verrebbero bloccate, con giustificazioni variabili e spesso costruite per spingere a pagare ancora.

Nella maggior parte dei casi, gli autori di questi raggiri usano motivazioni apparentemente "tecniche": sblocchi, verifiche, commissioni, costi amministrativi, tasse improvvise. L'effetto è sempre lo stesso: la vittima resta agganciata, convinta che basti un ultimo passaggio per ottenere il ritorno economico. E invece quel ritorno non arriva.

Denuncia per truffa online: possibili conseguenze e passaggi successivi

La denuncia formalizzata dalla Polizia di Stato colloca la vicenda nel perimetro del reato di truffa online, con un’accusa che, se confermata nelle fasi successive, può avere ricadute importanti. L’attenzione degli investigatori, in casi del genere, non si ferma alla singola operazione: vengono valutati i movimenti, gli eventuali contatti, la frequenza dei versamenti e la presenza di altre persone coinvolte, a vario titolo, nella catena del denaro.

Sul piano concreto, il lavoro serve anche a un obiettivo immediato: interrompere il circuito, impedire che altre vittime finiscano nello stesso schema e mettere in sicurezza le prove digitali (dai contatti alle transazioni, fino alle modalità con cui venivano proposte le operazioni).

I consigli della Polizia: segnali da riconoscere per evitare la truffa

In episodi simili, le raccomandazioni delle forze dell’ordine sono nette: diffidare di chi promette rendimenti elevati senza rischi, non inviare denaro a soggetti sconosciuti e non fidarsi di “metodi” che legano investimenti a video, chat o gruppi chiusi. Un altro campanello d’allarme è la richiesta di versamenti ripetuti per sbloccare somme già pagate: quando un guadagno viene rimandato finché non versi ancora, il rischio di raggiro è altissimo.

In caso di dubbio, la scelta più utile resta una: interrompere subito ogni pagamento, conservare conversazioni e ricevute, e segnalare tempestivamente l’accaduto alla Polizia Postale o agli uffici di Polizia, così da consentire verifiche rapide sui canali usati e sui destinatari dei versamenti.