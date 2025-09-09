Truffatori stranieri padroni del centro di Roma: dall’Est la truffa delle tre campanelle

Non si tratta più di un gioco di strada tollerato per ingenuità: la truffa delle tre campanelle è diventata il simbolo di una ferita aperta nel cuore di Roma. Bande di cittadini stranieri, organizzati e senza scrupoli, hanno trasformato le vie più preziose della città in un teatro di raggiri quotidiani. Un fenomeno che non solo colpisce i turisti, ma infanga la reputazione internazionale della Capitale, lasciando la sensazione che le forze dell’ordine abbiano le mani legate davanti a gruppi che agiscono senza timore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Truffa delle campanelle: bande organizzate, di origine straniera

Gli ultimi rapporti della Polizia Locale e dei Carabinieri parlano chiaro: i truffatori fermati e arrestati negli ultimi mesi appartengono quasi esclusivamente a gruppi provenienti dall’Est Europa. Romeni e moldavi, spesso già noti per precedenti simili, si muovono in gruppo tra Fontana di Trevi, il Pincio, i Fori Imperiali e persino il Colosseo. L’organizzazione è sempre la stessa: un capobanda che gestisce il gioco, complici che fingono di vincere per convincere le vittime, e due vedette pronte a dare l’allarme in caso di controlli.

Il risultato è una macchina ben oliata, che riesce a spostarsi da una piazza all’altra con velocità, rendendo difficile ogni intervento mirato.

Arresti e denunce, ma il fenomeno delle truffe nel centro di Roma continua

Il 29 agosto 2025, i Carabinieri hanno arrestato due stranieri di 51 e 44 anni, sorpresi al Colosseo mentre spillavano 100 euro a un turista israeliano. In quell’occasione furono recuperati altri 550 euro, chiaro provento della giornata di truffe. Qualche giorno dopo, l’8 settembre, un blitz della Polizia Locale nelle stradine di Fontana di Trevi portò alla denuncia di dieci persone, anche in quel caso cittadini stranieri, con il sequestro di oltre mille euro.

Solo poche settimane prima, ben 14 romeni erano stati fermati sempre a Fontana di Trevi, protagonisti dello stesso schema truffaldino.

Solo poche settimane prima, ben 14 romeni erano stati fermati sempre a Fontana di Trevi, protagonisti dello stesso schema truffaldino.

Ma nonostante arresti e denunce, il copione si ripete. Le bande tornano in strada il giorno dopo, come se nulla fosse, alimentando la percezione che le forze dell'ordine non possano farci davvero nulla.

Una doppia beffa: truffe e danno d’immagine

Il danno non si misura solo nelle banconote sottratte ai turisti. Ogni raggiro ai piedi di Fontana di Trevi o davanti al Colosseo è una macchia sulla reputazione della città. Roma, vetrina internazionale del turismo, si ritrova raccontata come terra di nessuno, dove bande di stranieri lucrano sull’ingenuità dei visitatori, senza timore delle divise.

Gli stessi commercianti della zona parlano di una "doppia beffa": da un lato vedono i turisti truffati allontanarsi delusi, dall'altro si ritrovano a fare i conti con l'immagine di un centro storico poco sicuro. Non a caso l'Associazione dei commercianti di Trevi ha chiesto espressamente una presenza fissa delle forze dell'ordine, denunciando il rischio che questa criminalità organizzata diventi un fenomeno endemico.

L’impotenza dello Stato davanti ai manigoldi

La realtà è che questi gruppi, seppur composti da pochi individui, agiscono con una spavalderia che sorprende. Non temono né la Polizia né i Carabinieri, perché sanno che le conseguenze giudiziarie spesso si riducono a un fermo temporaneo o a una denuncia che non impedisce loro di tornare subito in strada. È la fotografia di un paradosso: lo Stato che non riesce a difendere le sue piazze più preziose da bande di truffatori stranieri che operano alla luce del sole.

Il rischio più grande: normalizzare la truffa

C’è un pericolo ancora più grande della perdita economica o del danno di immagine: la normalizzazione del fenomeno. Se turisti e cittadini finiscono per considerare queste truffe “parte del folklore” della città, allora Roma avrà perso non solo credibilità, ma anche il controllo sul proprio cuore storico.

Ed è proprio questa la sfida che attende istituzioni e forze dell'ordine: trasformare interventi isolati in una strategia permanente, capace di riportare legalità e dignità là dove oggi domina la truffa.

La “truffa delle campanelle” è il segno di un degrado che pesa sulla Capitale. Bande di stranieri agiscono senza paura, la reputazione di Roma si sporca agli occhi del mondo, e i commercianti chiedono risposte. Finché le istituzioni non metteranno in campo una presenza costante e visibile, i truffatori continueranno a farla da padroni nel centro storico, lasciando alle forze dell’ordine solo l’amara sensazione di rincorrere l’ombra di un fenomeno ormai quotidiano.