Truffe online con i volti noti: così i finti investimenti svuotano conti e fiducia

Basta uno scorrimento sul telefono, un volto conosciuto, un titolo costruito per sembrare vero. Da lì inizia una catena che porta molte persone a credere in investimenti miracolosi, bonifici rapidi e guadagni facili, salvo accorgersi troppo tardi di avere consegnato soldi, documenti e dati personali a una macchina della frode sempre più sofisticata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’inganno digitale che sfrutta reputazione e credibilità

Secondo l’inchiesta firmata da Milena Gabanelli e Simona Ravizza e pubblicata sul Corriere della Sera, il meccanismo si regge su una leva semplice e potentissima: usare la credibilità di figure pubbliche per abbassare ogni difesa. Nella rete finiscono nomi che evocano autorevolezza istituzionale, economica e giornalistica. Il bersaglio non è soltanto il portafoglio di chi clicca, ma la fiducia stessa che un cittadino ripone nell’informazione e nelle personalità pubbliche.

L’impianto è studiato per apparire plausibile. Spuntano post sponsorizzati su Facebook e Instagram, pubblicati da pagine dal nome generico e rassicurante. Il passaggio successivo è l’apertura di un falso articolo costruito con la grafica di una grande testata nazionale e con una narrazione confezionata per sembrare una clamorosa rivelazione televisiva. In quel racconto inventato compare una trasmissione mai andata in onda, con accuse ad effetto e con la promessa finale: esisterebbe una piattaforma in grado di moltiplicare il denaro senza fatica.

Come parte la trappola del trading fasullo

Il punto è che la truffa non chiede subito somme enormi. Chiede un primo passo piccolo, quasi innocuo. Secondo quanto ricostruito nell’inchiesta, il clic iniziale conduce a piattaforme che cambiano nome di continuo. Nel giro di poche settimane i nomi segnalati sono stati molti, da Credoravia a Oxelvian, da Fortunezza a ImmediateForce, fino a Vercadix, Salda Capitòn, Valutorre e Valor Guadagivon. Una rotazione continua che rende più difficile inseguire i responsabili e permette di riaprire il circuito ogni volta con una veste diversa.

Dopo la registrazione con nome, cognome, mail e numero di telefono, arriva la telefonata del call center. Il tono è professionale, la promessa sempre uguale: il denaro verrà convertito in criptovalute, i rendimenti saranno alti, il rientro possibile in ogni momento. È una messa in scena precisa. Nel frattempo viene chiesto il primo versamento, spesso di 250 euro, tramite bonifico o carta. È la soglia che serve a far sentire la vittima ancora padrona della situazione.

Iban, documenti e dati personali: il danno non è solo economico

La parte più allarmante riguarda ciò che accade subito dopo. L’e-mail con le istruzioni si presenta in modo credibile, con firma, foto del presunto referente e un dominio che richiama ambienti finanziari internazionali. In realtà l’apparenza serve soltanto a spingere la vittima a completare l’operazione. Secondo la ricostruzione pubblicata dal Corriere della Sera, i bonifici finiscono su Iban intestati a soggetti indicati come commercialisti, oppure su conti che fanno capo a persone ignare o a realtà bancarie estere. Una volta versato il denaro, viene chiesto anche l’invio della ricevuta e di un documento di identità firmato su foglio bianco.

Qui il danno cambia dimensione. Non si perdono soltanto i primi 250 euro. Si mette nelle mani di sconosciuti un pacchetto di dati sensibili che può essere riutilizzato per altre operazioni, altre false identità, altre frodi. La piattaforma poi mostra guadagni apparenti, così da spingere a nuovi versamenti. È un’esca psicologica ben studiata: il primo risultato che compare sullo schermo serve a spegnere il dubbio e ad alimentare l’avidità o, più spesso, il desiderio di recuperare ciò che si è già versato.

Perché fermare la filiera è così difficile

Secondo l’inchiesta, l’infrastruttura tecnica è spezzettata in più passaggi: reindirizzamenti invisibili, provider esteri, domini schermati, sistemi pensati per rendere opaco ogni snodo. In alcuni casi entrano in gioco servizi che nascondono la collocazione reale dei siti o oscurano l’identità di chi registra i domini. In altri compaiono nomi di persone del tutto ignare oppure identità inventate. Il risultato è un labirinto in cui la rimozione di una pagina o di un annuncio non basta a fermare il circuito, perché subito ne riappare un altro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per chi subisce la truffa, invece, il tempo corre velocissimo. I soldi possono sparire in poche ore, mentre il percorso per tentare un recupero è lungo e spesso deludente. Restano la denuncia, la verifica bancaria, il blocco di carte e accessi, ma soprattutto resta la sensazione di essere stati ingannati proprio da ciò che appariva più affidabile.

Il nodo delle piattaforme pubblicitarie

Secondo quanto emerge dall’inchiesta e dai documenti pubblici sulle regole degli annunci finanziari, una responsabilità di sistema riguarda le piattaforme che ospitano e monetizzano i contenuti sponsorizzati. Meta prevede regole e, in alcuni Paesi o casi, procedure di autorizzazione e verifica per chi promuove servizi finanziari. Il problema è che il filtro non basta, oppure arriva tardi, e gli annunci riescono comunque a circolare. Anche negli Stati Uniti, di recente, il procuratore generale della Pennsylvania ha richiamato l’attenzione sulla diffusione di truffe d’investimento su Facebook, Instagram e WhatsApp, con un richiamo esplicito ai deepfake. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il nodo vero è questo: la truffa non passa più soltanto da siti oscuri e malfatti. Passa da spazi che fanno parte della navigazione quotidiana di milioni di persone. E quando l’annuncio appare dentro un ambiente familiare, sponsorizzato, visivamente pulito, il livello di guardia si abbassa.

Che cosa cambia per chi legge e per chi informa

La lezione è netta. Nessun volto noto regala formule magiche per investire, nessuna trasmissione seria lancia piattaforme sconosciute, nessuna promessa di rendimenti facili merita fiducia solo perché accompagnata da un nome famoso. Oggi serve una cautela diversa da quella di pochi anni fa, perché l’intelligenza artificiale consente di costruire articoli fasulli, identità sintetiche e scene credibili in tempi rapidissimi e in quantità industriale.

Per questo la vicenda non riguarda soltanto chi ha perso denaro. Riguarda il rapporto ormai fragile fra immagine, verità e tecnologia. E riguarda pure chi fa informazione, chiamato ogni giorno a difendere il proprio lavoro da una contraffazione che non imita soltanto loghi e grafiche, ma prova a sequestrare l’autorevolezza stessa del giornalismo.