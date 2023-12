Trump augura Buon Natale a Biden e avversari: “Che marciscano all’inferno”

(Adnkronos) – "Buon Natale a tutti, anche all'unica speranza dell'imbroglione Joe Biden, il pazzo Jack Smith". E' questo il messaggio di Natale con cui l'ex presidente si augura che una serie di persone, a cominciare appunto dal procuratore speciale che l'ha incriminato, che "cercando di distruggere" il Paese "marciscano all'inferno". "Sono compresi i leader mondiali, sia buoni che cattivi, ma nessuno di loro malvagio e malato come i banditi che abbiamo nel nostro Paese – scrive Trump su Truth Social – che con i loro confini aperti, l'inflazione, la resa all'Afghanistan, l'imbroglio del Green New Deal, le tasse alte, la mancata indipendenza energetica, i liberal nell'esercito, il conflitto Russia/Ucraina, Israele/Iran, la follia della auto elettriche, e molto di più, stanno cercando di distruggere quelli che una volta erano i grandi Stati Uniti d'America". "Che possano marcire all'inferno, Buon Natale", conclude Trump che è il super favorito delle primarie repubblicane che inizieranno il 15 gennaio, con un vantaggio medio sugli avversari del 15%, e viene dato per il momento vincente anche in un nuovo ipotetico duello con Joe Biden, con un vantaggio medio del 1,9%. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

