Trump, il ritorno su X a due anni dall’ultimo tweet

(Adnkronos) – Assente da Twitter dal 2021, Donald Trump è 'tornato' su X. E ha postato la foto segnaletica delle scorse ore, dopo essersi consegnato alle autorità della Georgia. L'ex presidente americano aveva twittato per l'ultima volta l'8 gennaio di due anni fa, due giorni dopo l'assalto a Capitol Hill. L'account era fermo da allora, ma dopo la sospensione dal social, Trump era stato 'riabilitato' nel novembre scorso. "Foto segnaletica – 24 agosto 2023. Interferenze elettorali. Mai arrendersi! Donaldjtrump.com"", si legge nella foto condivisa nelle ultime ore su X. Foto segnaletica pubblicata anche sul sito per la raccolta fondi. "Oggi, nel carcere notoriamente violento della contea di Fulton, in Georgia, sono stato arrestato pur non avendo commesso alcun reato – si legge – Oggi sono entrato nella fossa dei leoni con un messaggio semplice a nome di tutto il nostro movimento: non rinuncerò mai alla nostra missione di salvare l'America". Tutto accompagnato dalla richiesta di un "contributo per cacciare il disonesto Joe Biden dalla Casa Bianca".

