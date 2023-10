Trump: “Io ho tenuto Israele e il mondo al sicuro”

(Adnkronos) – "Sotto la mia presidenza ho tenuto Israele al sicuro e il mondo al sicuro. Oggi il mondo sta esplodendo. Non sarebbe mai successo se fossi stato presidente". A dichiararlo è stato l'ex presidente americano Donald Trump, intervenendo alla conferenza della coalizione ebraica repubblicana a Las Vegas. La crisi ucraina "non sarebbe mai esistita, l'inflazione non ci sarebbe mai stata", ha affermato. Quanto alle vittime dell'attacco di Hamas in Israele, "saranno vendicate anche oltre quello che state pensando", ha dichiarato. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

