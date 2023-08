Trump, la foto segnaletica è già un gadget: stampata su tazze e magliette

(Adnkronos) – T-shirt, tazze, adesivi. La foto segnaletica di Donald Trump è già diventata un 'gadget'. Lo store ufficiale della campagna per il 2024, dopo il link pubblicizzato dall'ex presidente nel 'ritorno' su X per raccogliere fondi, ha aggiunto nuovi articoli con la foto storica. Sono otto in tutto, evidenzia Fox News. Per cifre che vanno dai 12 ai 34 dollari si possono acquistare adesivi, mug e custodie termiche per bottiglie, magliette a maniche lunghe e corte, bianche e nere, con la foto segnaletica di Trump (la prima scattata a un ex presidente americano) accompagnata dallo slogan "Never Surrender!" (Mai arrendersi). Tutti in vendita con il logo Trump 2024 Make America Great Again. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

