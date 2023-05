“Trump mi ha denigrata”, Jean Carroll chiede nuovi danni

(Adnkronos) – Jean Carroll tornerà in tribunale per chiedere danni aggiuntivi "molto sostanziosi" a Donald Trump per le osservazioni denigratorie che ha fatto su di lei alla CNN, il giorno dopo essere stato dichiarato responsabile in una causa civile nella quale l'ex presidente degli Stati Uniti è stato condannato per aggressione sessuale nei confronti della scrittrice. Carroll è intenzionata a chiedere ulteriori 10 milioni di dollari di risarcimento nella nuova causa intentata ieri a Manhattan dai suoi avvocati, i quali affermano che le osservazioni fatte dall'ex presidente in risposta alle sue accuse di aggressione sessuale hanno rovinato la reputazione della loro assistita, tanto da averle fatto perdere l'incarico di editorialista che ricopriva da molto tempo per la rivista Elle. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

