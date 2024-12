Tu ci escludi e noi festeggiamo | Carlo Conti lo ha scoperto dai social, i cantanti brindano al NON Sanremo, reazione pazzesca

Carlo Conti ha ufficializzato l’elenco dei big che prenderanno parte al Festival di Sanremo. Le reazioni degli esclusi sono incredibili

Una cerimonia ufficiale e in pompa magna. La RAI ha scelto il momento più solenne della giornata televisiva, il telegiornale di Rai Uno, per ospitare Carlo Conti pronto ad annunciare l’elenco dei big che saliranno sul palco del Teatro Ariston per il prossimo Festival di Sanremo.

Il presentatore e showman ha snocciolato scandendo con attenzione i nomi degli artisti che si contenderanno la vittoria nella rassegna canora sanremese. Com’era inevitabile che fosse le polemiche sono giunte copiose, così come le critiche nei confronti dello stesso Conti.

Perfino l’ex sottosegretario alla Cultura, il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi, ha stigmatizzato quasi con rabbia la decisione di escludere figure storiche e di primo piano della musica italiana come Al Bano e Rita Pavone.

Era oggettivamente impossibile per Carlo Conti includere tutti i candidati e potenziali concorrenti: come già ampiamente preannunciato dallo stesso showman fiorentino, qualche nome illustre avrebbe dovuto fare i conti con la propria dolorosa esclusione.

Festival di Sanremo, Carlo Conti li ha esclusi ancora: la replica scatena i social

Oltre ai nomi menzionati da Vittorio Sgarbi, tra gli esclusi spicca un duo che con il Festival di Sanremo ha da sempre un rapporto di amore-odio. Si tratta di una coppia nel lavoro e nella vita, quella formata da Fabio Ricci e Alessandra Drusian.

I due sono meglio noti come i ‘Jalisse‘, che nell’ormai lontano 1997 si aggiudicarono a sorpresa il Festival con il brano ‘Fiumi di parole‘, all’epoca assai discusso perché considerato fin troppo simile a una canzone dei Roxette.

Festival di Sanremo, la strana esultanza dei due cantanti è contagiosa: Carlo Conti non risponde

Una volta scoperta la loro esclusione dalla prossima kermesse sanremese, i Jalisse hanno avuto una reazione originale e a suo modo ironica e scanzonata. “Noi brindiamo ai 28 NO! Un record incredibile!”, hanno commentato brindando addirittura in diretta sui loro profili social.

Immediato è partito un fiume di elogi da parte dei fan, tutti schierati contro la decisione di Conti di non ammetterli al Festival: “È vergognoso che ammettano canzoni orribili di personaggi che non mi sento di chiamare artisti e voi no”. Tra un commento e l’altro è spuntato il messaggio della cantante Francesca Alotta che nel 1992 vinse con Aleandro Baldi con il brano ‘Non Amarmi’. “Non preoccupatevi. Io sono al 32esimo NO“.