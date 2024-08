Tumore al pancreas, ecco il sintomo che tutti sottovalutano | La malattia comincia così

Un sintomo del tumore al pancreas spesso sottovalutato: qual è

Il tumore al pancreas, secondo i dati del 2022, è una tra le neoplasie con la più bassa probabilità di sopravvivenza a un anno e a cinque anni dalla diagnosi. Le persone più a rischio di sviluppare questa patologia sono quelle che hanno un’età compresa tra i 50 e gli 80 anni e i fumatori hanno un rischio doppio rispetto a chi non ha mai fumato.

Si tratta di una neoplasia molto insidiosa poiché nella maggior parte dei casi non dà alcun sintomo chiaro e, anche quando dà qualche sensazione, si tratta molto spesso di qualcosa di passeggero e molto superficiale che non viene neanche indagato o interpretato in quel modo.

Oggi parliamo di un sintomo che spesso non viene preso in considerazione, anche perché è legato a un’ampia gamma di patologie possibili: nel caso in cui sia particolarmente insidioso o non riusciate a capirne la causa, indagate anche in questo senso.

Tumore al pancreas: attenti al gonfiore

Solitamente i sintomi del tumore al pancreas si palesano quando la neoplasia ha già iniziato a diffondersi agli organi vicini, quindi è in uno stadio avanzato oppure se va a bloccare i dotti biliari. In questi casi, la persona affetta dalla malattia può sperimentare l’assenza di appetito e la perdita di peso, del dolore alla parte bassa dell’addome o alla schiena, nausea, vomito, debolezza e ittero, cioè colorazione gialla della pelle e degli occhi. C’è però un sintomo spesso poco preso in considerazione che, invece, secondo la dottoressa Philippa Kaye non va mai ignorato ed è quello del gonfiore addominale.

Questo sintomo, se non è associato a un pasto particolarmente abbondante, a uno sgarro relativo ad un’intolleranza o a uno stato come quello gravidico può infatti essere premonitore di una malattia del tratto digerente o addirittura di un cancro.

Cosa fare

Nel caso in cui si avverta uno stomaco gonfio in modo importante senza che un comportamento specifico possa averlo causato, il suggerimento è quello di andare subito dal proprio medico curante per indagare la possibile causa di questa spiacevole sensazione.

Non solo il cancro al pancreas può determinare questo sintomo, ma anche altre patologie come le IBD, cioè le malattie infiammatorie croniche intestinali come la colite ulcerosa o la malattia di Chron. In ogni caso, comunque, il gonfiore addominale non va ignorato.